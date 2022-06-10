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【After Class】姚焯菲後援會發揚Chantel善心　捐贈餐飲飯券助有需要人士

娛樂 12:18 2022/06/10

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宣揚善心！

女子組合After Class成員「國民初戀」姚焯菲（Chantel）一直人氣高企，憑着甜美樣子冧爆不少粉絲，早前她更入圍美國網站TC Candler的「全球百大俊男美女」之一，「國民初戀」的稱號果然當之無愧！

最新影片推介：林凱恩專訪

【星夢傳奇】姚焯菲任銀行形象大使騷纖腰　劉佩玥被「國民初戀」Chantel嗲功融化

 

捐贈餐飲飯券予有需要人士

Chantel的一班粉絲小菲象一直很支持偶像，近日其官方後援會為響應偶像善心，決定經慈善團體Giving Love向有需要人士捐出總值12000元之餐飲機構飯券，當中的受助人士包括低收入家庭、長者、以及殘疾人士，以協助他們渡過難關，共渡時艱。

後援會亦表示︰「我們再次感謝支持是次活動，捐出餐券的小菲象！未來，CFC會繼續運用小公主及小菲象的力量，組織更多人力物力資源，為社會各界有需要人士提供協助，為共同構建美好家園出一分力。」

而Chantel亦有留言貼上心心的表情符號以示支持！

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多次做善事

其實Chantel的官方後援會不是首次做善事，早前亦試過將抗疫物資支援特殊學校宿舍，又發起慈善籌款活動，安排200份物資包派送給有需要人士，齊齊為社會出一分力。

撰文 : TOPick柴犬出動

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