【我的志願】港孩寫作文志願當豬肉切割員　港媽嘆「威」力無窮：小朋友都視為偶像

▲ 行行出狀元！

荃灣街市豬肉檔型男店員劉宋威因為樣子與MIRROR成員AK相似，因而被封為「街市AK」，有人為了見他一面，不惜跨區買豬肉，更有粉絲為他成立應援團，風頭強勁！而這捲「豬肉風」竟然殺入學界，有港媽在香港討論區指，發現兒子作文寫《我的志願》，竟然想當「豬肉切割員」，令她大為震驚！

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《我的志願》這個作文題目是小學中文科必寫題目，無論那個年代的小學生，都有機會寫過這個題目，熱門志願通常離不開醫生、護士、警察等，雖然大多數只是「吹水」，長大後很大機會不會從事相關職業。但該名港孩竟然選擇了「豬肉切割員」這個職業作為我的志願，很大原因是因為港媽拿了「街市AK」劉宋威的圖片給她看，港媽事後都驚訝地指：「估唔到原來一個豬肉佬嘅威力咁大，連小朋友都視佢為偶像」。

而帖文掀起網民討論，網民就指，「做豬肉切割員人工唔差㗎」、「最緊要佢係真心想做，盡全力做好。佢就無悔佢一生了」。也有人安慰道，「作文不要認真，我讀小學，都係亂作。」、「好出奇咩，我填我的志願係貨車司機」。

行行出狀元

正所謂「行行出狀元」，其實不要看輕「豬肉切割員」這個職業，以前阿媽會稱之為「豬肉佬」，令人印象不討好，而這個行業正面對青黃不接的問題，近年香港八大豬牛肉類商會積極提升形象，將「豬肉佬」改名為「肉類分割技術員」以吸引年輕人入行，而且又與僱員再培訓局合作，推出相關培訓課程。課程分別於屠房及肉檔工作，時數共120小時，內容包括豬隻基本認識、肉枱刀具及機械設備、切肉實務技巧以及銷售技巧。

課程不單費用全免，且還設有津貼；另設有三個月在職培訓，初級的「肉類分割技術員」月薪介乎13K-14K，日薪介乎600-700元，到考試合格或學滿師，人工可達20K，日薪最少1000元，而學師時間視乎個人資質而定，大約半年至1年，所以「肉類分割技術員」雖然是體力勞動工作，但人工隨時高過一名初畢業的大學生。

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責任編輯：王明芳