【求職陷阱】假網站再增12個　再有女子網上刷單失逾3萬元

▲ (警方圖片)

警方今日（10日）表示，過去一週涉及「刷單賺佣」求職騙案，而仍然存在假網站數目高達33個，當中有12個新上榜。儘管騙徒招聘甚麼職位，賺錢流程不變：只需付錢充值帳戶，在家中經手機簡單操作，便可在一小時內賺取1%-10%回報，而且投入金額不限。

新上榜假網站

Boostability

Domo

Ematic

i-shopline

ifoodie

OVHcloud

Polaris

ShopBack

TopCashback

Trifacta

Voluum

Wild Solutions

另外再有受害人墮入刷單陷阱。警方昨日接獲一名42歲外籍女子報案，指早前透過陌生人發出的招聘信息應徵一個網上平台的刷單員，並按指示在該購物平台以點擊購物提高商家名氣以賺取佣金。



初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放2,000元佣金以獲取信任，受害人遂按指示分別三次4萬元存入至對方指定的三個帳戶以作平台購物之用。惟當受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案中涉及損失的金額共約38,000元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

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責任編輯：余思嵐