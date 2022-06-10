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【人事任命】韋志成再獲委任為市建局行政總監　任期3年

社會 11:53 2022/06/10

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韋志成再度獲委任為市區重建局行政總監。（資料圖片）

政府今日（10日）宣布，行政長官林鄭月娥再度委任韋志成為市區重建局行政總監，任期3年，由今6月15日起生效。另外，香港浸會大學物業處處長、專業建築師方雪原獲委任為市建局執行董事，任期3年，由今年10月3日起生效。

韋志成是專業工程師，2016年獲委任為市建局行政總監，並於2019年再度獲委任，同時亦是市建局的行政主管兼董事會副主席。政府指，新獲委任的方雪原是經公開招聘獲選，將協助行政總監管理市建局樓宇復修、收購及遷置、工程及合約和法律事務事宜。

發展局局長黃偉綸對韋志成繼續擔任市建局行政總監表示歡迎，並衷心感謝他過去6年的工作。他說，韋志成具有領導才能及豐富的專業知識和經驗，在其帶領下，市建局以規劃為主導推動大型市區重建計劃，並展開及完成多項策略性研究，當局期待與他繼續緊密合作，應對市區更新的挑戰。

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責任編輯：黃悅晴

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