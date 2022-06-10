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【聲夢傳奇2】Chantel「天外飛仙」Look登場　Rock搞喊師妹Vici幸獲蓮姐解圍

娛樂 12:52 2022/06/10

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《聲夢傳奇2》節目首播Chantel「天外飛仙」Look登場，Rock一句搞喊師妹Vici幸獲蓮姐出手解圍。

主題為「我超越我」的《聲夢傳奇2》將於明天（11日）起，逢周六晚八點半於翡翠台播映。首集播出的《聲夢傳奇2》，一眾參賽者除了分成四組於四位資深音樂人面前「初試啼聲」兼接受指導外，更會與《聲夢傳奇》首季畢業生挑戰殿堂級樂隊Queen名作、攜手演出時長近6分鐘的一鏡到底精彩歌舞《波希米亞狂想曲》，為節目展開序幕。

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《聲夢2》學員名單包括陳昊廷（Timothy）、陳晉軒（Jason）、趙紫諾（Sabrina）、趙頌宜（Maggie）、趙小婷（Pamela）、侯雋熙（Duncan）、金永衡（Christopher）、江廷慧（Vivian）、劉詠彤（Angel）、李茵彤（Desta）、梁芷菁（Crystal）、彭家賢（Zayden）、蕭呈謙（Nicole）、孫衣文（Mandy）、文佐匡（Sean）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）、XiX成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及楊秉頤（Caitlin）（排名以英文姓名序）。

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首集播出的《聲夢傳奇2》，一眾參賽者除了分成四組「拜會」今季評審舒文、張佳添、陳潔靈及音樂總監Johnny Yim，於四位資深音樂人面前「初試啼聲」兼接受指導外，更會與《聲夢傳奇》首季畢業生，炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、張馳豪（Aska）及何晉樂（Rock），挑戰殿堂級樂隊Queen名作、攜手演出時長近6分鐘的一鏡到底精彩歌舞《波希米亞狂想曲》，為節目展開序幕。

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相關環節中，Yumi與Windy會與師妹舞鬥，Aska與Rock則分別與師妹師弟表演四手聯彈及鬥Jam結他，一向以可愛形象示人的Chantel，則會化身「天外飛仙」空降一鏡到底現場，加上時近時遠及360度全面鏡頭拍攝，為家庭觀眾加強臨場感。

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與師弟妹玩Q & A

除了重踏「聲夢」舞台與師弟師妹攜手演出，Chantel還會與首季其他畢業生包括林君蓮（蓮姐）、潘靜文（Sherman）、文凱婷（Aeren）等，與師弟師妹進行了一場真情流露的Q & A環節。

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在首季中有亮眼表現的Chantel，坦言曾因一件意料之外的事情致壓力爆煲；Rock亦因一句說話搞喊師妹Vici，幸好蓮姐及時出手解圍，令Vici破涕為笑；主持森美之前曾透露一眾學員於首集已「喊到七彩」，矛頭原來直指音樂總監Johnny Yim。

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另外首集《聲夢2》學員演唱歌單如下：Vivian《開到荼蘼》、Jason《愛很簡單》、XiX《命硬》、Pamela《我真的受傷了》、Timothy《愛得太遲》、Angel《心花怒放》、Sabrina《Traitor》、Sean《Perfect》、Janees《Greatest Love of All》、Zayden《那誰》、Maggie《呼吸有害》、Duncan《任我行》、金仔《黃金時代》、Jasmine《一》、Crystal《天生二品》、Desta《雅俗》、Mandy《約定》、Nicole《Over the Rainbow》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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