【雷公】陳健安與唱作女歌手iii推出合唱歌　On仔初以古典華麗造型拍MV

▲ 陳健安與唱作女歌手iii推出合唱歌《雷公》。

曾經為電影《手捲煙》配樂、電影《梅艷芳》製作預告音樂的唱作女歌手iii（Iris Liu），早前創作了新歌《雷公》後，鎖定想找陳健安（On仔）合作，事關睇中安仔倜儻又帶有玩味的氣質，最後更膽粗粗以IG私信形式邀請On仔合唱。奈何當時遇上C AllStar《人類世》Project，On仔被逼將合作推遲。

等足一年，On仔與iii新歌《雷公》亦終於在6月9日 正式在各大音樂平台上架，而MV中二人更以20世紀歐洲造型，異床同夢唱出近年不少伴侶、家人、朋友面對分離兩地的不捨和爭拗。

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On仔：收到時一聽已經好鍾意

新歌以Bossa Nova曲式製作，講述一對關係密切的男女，男方堅決離開所在地，到一個遙遠地方開展新生活；但女方一直對男方選擇離開感到費解。

在最後一次通話中，二人傾到白髮蒼顏仍未斷線，突然覺悟人生中告別有長短，要活在當下。

On仔透露，他去年收到iii給他的Demo已經好鍾意，說：「好多謝iii，收到時一聽已經好鍾意，但上年時間唔得，佢同我講唔緊要等吖，等到我有時間，好開心終於做到。」

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On仔為iii監製

原來On仔一直亦有留意iii，從她的作品《告別式》已經好欣賞她的才華，自己編曲又有Classical底子。

而今次合作On仔更以好玩形容，以一個戲劇性形式去演繹Bossa Nova，在第一轉錄音時更輪住監製彼此Vocal，然後發現大家都試了很多聲，到第二轉錄音開始摸熟對方，說：「現場度咗好多和音，iii又好鍾意，於是不停變不停改，不停有火花，好好玩。大家聽時可以留意下，唱Live應該唔容易。」

至於iii都是自己監製自己Vocal！但今次俾On仔監製自己，覺得好新鮮！跳出了自己的舒適圈，好有滿足感！

歐洲古典風MV

MV拍攝上，因《雷公》音樂部分不經意滲透了一種帶有古典又華麗的感覺。

導演於是以20世紀歐洲古典風格拍攝，當中On仔兩個造型從未試過，在試第一個20世紀歐洲黑色高貴優雅造型時，On仔更建議化妝師去盡，於是眼愈畫愈大、眼線愈來愈深、愈來愈多顏色，面上又加珠片，On仔完全覺得自己好像另一個人，高貴而帶點邪惡。

第二個造型較女性化，似一個20世紀外國老師，面上有雀斑，而唇色、髮型、服飾都好有線條美，加上一面Poker Face去演戲都是第一次嘗試。

而iii初嘗歐洲古典Look亦好歡喜，說：「我本身都好鍾意呢種華麗裝扮但一直冇機會試，今次終於可以著到，成個mv又拍得咁靚，好開心！為著衫靚啲，我仲有專登做多咗運動同戒醣！」

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