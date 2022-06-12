【家居意外】2歲童誤食消毒酒精中毒洗胃　說明失實驚揭屬工業用98%甲醇

▲ 內地一名2歲多幼童誤食工業用98%甲醇酒精中毒。

疫情持續，家庭長備防疫用品，包括消毒酒精，家長切記將消毒用品放在兒童接觸不到的地方，免生意外。內地一名2歲兒童就誤食了消毒酒精，急需送院催吐洗胃，事發更驚揭誤服的酒精屬於有毒性工業用高達98%甲醇，非常危險。

據內地傳媒《澎湃新聞》報道，重慶市渝北區一名2歲多小童小寧（化名）在今年2月9日發生家居意外，羅姓爸爸向傳媒表示由於他跟妻子工作，尤其妻子在醫院工作，因此平時孩子由嫲嫲一人照顧，當天，小寧在陽台玩，他趁嫲嫲不注意時，開了消毒劑的瓶蓋，喝了一口，估計大概有3毫升的消毒酒精。

小寧喝完後隨即大哭，嫲嫲趕來查看就發現小寧一直吐口水，再看看旁邊的消毒劑，猜想他喝了消毒劑，慌忙聯絡兒子和新抱。

2歲童誤服消毒酒精

爸爸當時收到消息，不覺危急，估計甲醇含量應很低，但為安全起見，將兒子趕緊送醫院。醫生為小寧催吐和洗胃等，醫生追問小寧到底喝的甚麼，酒精濃度有多高，希望對症下藥。

家人發現該消毒劑沒有清晰註明成分和含量，只有在產品說明一欄寫「本品主要有效成分是消毒液，能殺滅各種致病微生物，具有無腐蝕和使用方便等優點；適用範圍包括︰足療、美容等保健行業，並廣泛用於打印機、相機、鏡頭等各種機械表面清洗，也可作為家具蟲膠等各種稀釋用途」，另注意事項標上「切勿飲用，請置於兒童不宜觸及的地方」。

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羅先生回想有關消毒劑是在2021年11月26日一間名為「輕捷消毒用品館」網店購買，當時網上資料是「98度工業酒精火療拔罐酒精燈拔火罐燃料2L批發高濃度95度大桶乙醇」，售價為15.8人民幣兼包郵。收到貨後，羅生一家使用了不到500毫升，主要是給家具清潔和消毒，使用過程中沒發現問題。

消毒劑含有毒甲醇

為了弄清小寧喝下的液體的成分，羅先生聯繫有關網店，負責人稱消毒劑為98度的酒精，但第二天改口說甲醇含量50%以上，之後又說不知道。得知消毒劑中可能含有甲醇後，羅先生趕忙給孩子做了抽血化驗，在小寧誤喝消毒劑的第二天，檢測報告顯示小寧血液中甲醇含量少於2毫克/100毫升。

羅先生於6月6日收到臨沂市公安局的《立案告知書》，顯示山東輕捷商貿有限公司涉嫌非法經營一案，現已立案偵查，而警方對羅先生寄過去的消毒液樣品進行了檢測，結果為該消毒液中甲醇含量為98.01%。

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甲醇是含有毒性的有機溶劑

甲醇（Methanol）是一種含有毒性的有機溶劑。據本港衛生防護中心指出，工業酒精含有雜質甲醇，可透過皮膚進入人體而引致中毒，有機會出現以噁心嘔吐、全身疼痛、肝臟功能異常，亦可透過消化道、呼吸道或皮膚攝入，引致中毒，而嚴重可導致失明及死亡。

順利天主教中學化學科科主任李偉瀚（Chemsir）曾接受TOPick訪問時表示，甲醇有毒性，一般會標示出「有毒」（toxic）危險警告標籤，絶不可以飲用，也不應該用工業用酒精（甲醇）進行消毒，無論是用於皮膚或者家居用品。因為甲醇的揮發性比乙醇更加高，如果甲醇揮發後，會變成蒸氣，有機會進入人體。

根據世衞的指引，一般醫護使用的消毒液需要60%至80%的乙醇或異丙醇才能有效殺死細菌和病毒。

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責任編輯：王明芳