【西瓜失竊】搭西鐵西瓜放在車廂地面滾走　男乘客拾起離開車廂揚長而去

▲ 西瓜在西鐵車廂裡起失竊。

夏日炎炎，爽甜多汁的西瓜可謂沁人心脾。有網民在社交平台投稿分享經歷，他指買了一個西瓜，準備搭西鐵回家給小朋友吃，但因太重，於是將西瓜放在車廂地面。詎料此時發生令人乍舌的一幕，西瓜在列車行駛期間，突然從購物袋滾出，一直滾到車廂另一端，最後被一名男乘客拾起。該名男子便將西瓜據為己有，當列車停站時，更下車揚長而去。事主則在其他乘客提醒下才發現西瓜被盜，惟追出車廂時，為時已晚。

有網民向facebook專頁屯門友投稿，表示某日「大約8:00左右搭西鐵往屯門方向，有個男人喺天水圍出站攞左我個西瓜」。原來事主當日買了一個8424西瓜，用白色膠袋包住再放在藍色購物袋內，準備帶回家給小朋友吃。

由於西瓜頗重，事主乘搭西鐵到朗屏站時，便倚在車廂一側，西瓜則放在地上，「點知個西瓜就碌咗出去，我也沒有留意，直到天水圍站比較多的人群走了，就發現唔見左」。

西瓜不翼而飛，事主大惑不解，直到身邊其他乘客提醒，「跟住兩排乘客都說我個西瓜俾一個男人攞走咗」。事主聞言立刻追出車廂，卻為時已晚，「天水圍嘅閘門已經閂左」。

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事主欲哭無淚，但仍抱僥倖心態，假想抱走西瓜的男子，可能以為西瓜是失物，會交到失物認領處，於是事主嘗試在下一站下車尋瓜，

原本以為嗰個人以為係失物，有可能會攞個西瓜去失物認領處。所以我第一時間喺兆康站出閘已經去咗客務中心叫佢打去天水圍站講有冇人睇到我西瓜，但係冇，之後我再搭返車去天水圍站問，都係無。

尋瓜無功而還，事主頗為無奈，大嘆「真係唔明，點解呢個時候喺香港仍然有人居然會偷西瓜，一個西瓜真係好大個好重，真係無其不有，啲人可以貪心成咁。」

不少街坊網民看過帖文後深感同情，有人表示，「的確唔系錢既問題，系山長水遠拎到附近先畀人偷，好唔抵」，但亦有人批評事主「別人有錯，自己財物自己管理，當係一個教訓吧！」；「比起有人偷西瓜，我覺得有人咁都可以唔小心，任得個西瓜喺車箱周圍碌，更無奇不有，神奇十倍。」；「樓主見住個西瓜碌走都唔理」；「可能碌左去第二度，拎果個又以為果主已離開。」

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不過，正當網民你一言我一語點評事件之際，有聲稱目擊者留言，表示當時西瓜在車廂內四處滾動，非常影響其他乘客，期間有男乘客撿起西瓜，多次高聲問失主是否在場，但都無人回應，「有個男乘客大聲問咗好多次個西瓜係邊個㗎，係好多次，但係都冇人回應」。

該目擊者斥事主「事主其實你都唔可以怪哂人地攞咗你個西瓜」；「萬一有人睇唔到踩波車跌傷咗咁責任又由邊個負責？」；「可能你當時帶着耳筒聽唔到人地問邊個，但係你自己冇好好看管自己財物其實都要負返少少責任。」不過目擊者未有說明該男乘客取走西瓜後到底如何處理。

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責任編輯：王明芳