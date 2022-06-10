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【新冠肺炎】涉虛報快速測試陽性結果　警方拘捕3人

社會 12:49 2022/06/10

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(警方fb直播)

警方今日（10日）表示， 涉嫌提供虛假抗原測試陽性結果資料，拘捕3人。

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察鄭澤仁表示，針對有人向衞生署提供虛假確診資料，衞生署衞生防護中心轉介5宗同類型案件，網罪科一同跟進調查，已就其中3宗案件，在今年4月中拘捕3人。

他指，對其中兩宗案件進行深入調查及情報分析，昨天於柴灣及西貢拘捕兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎24至38歲，涉嫌向衞生署職員提供虛假抗原測試陽性結果申報，而有關行為違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），行動中檢取了4部電話、3部平板電腦、1部手提電腦，調查相信這三名被捕人士在今年3月及4月，分別上載不屬於自己的抗原測試陽性結果證明，或者於兩個不同人士申報中，上載相同快測陽性結果證明，從而獲發衞生防護中心發出的隔離令。同時亦發現其中一名38歲被捕男子，涉嫌利用虛假快測陽性呈報，意圖獲取康復紀錄二維碼，干犯了欺詐罪，一名35歲被捕女子亦同時干犯《預防及控制疾病規例》，使他人蒙受感染的危險。

鄭澤仁稱，被捕三人報稱職業分別是咖啡師、地產從業員及救護員。

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記者：余思嵐

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