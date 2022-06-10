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【最壞身教】躁父帶女兒去圖書館借書　喝罵職員沒提醒可用身分證︰講咁多廢話

育兒經 18:46 2022/06/10

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一名年輕港爸日前帶女兒去圖書館借書，卻當眾喝罵職員沒有提醒他可以用身分證借書。

家長的言行舉止，孩子會看在眼內。有網民日前在圖書館目睹一名年輕港爸帶女兒來借書，卻當眾喝罵職員講廢話，沒有提醒他可以用身分證借書，又高呼要向主管投訴，整個過程中他的女兒一直在旁，令網民慨嘆該名爸爸沒有做好身教。

該名網民在facebook專頁「公務員secrets」發文表示，在某區圖書館的櫃枱前，見到有一名年輕港爸帶女兒去借書，職員跟他解釋他手上的卡不能借書，然後該名爸爸轉身離去，幾分鐘後折返破口大罵：

你一早叫我拎身分證出來咪得囉！講咁多廢話做乜？blablabla……

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女兒全程靜默旁觀

由於該處是圖書館，他的聲量大得遠處都能聽到。職員保持冷靜回答他的問題，但該名爸爸突然發難：「我要投訴！你職員編號係幾多？叫你哋主管出來見我！」

目擊者形容，其女兒全程靜默旁觀，批評爸爸是個壞榜樣，「你的女兒在旁邊默默看著你因為雞毛蒜皮的事就大吵大鬧，全程不敢發出一句聲音，你的處事方式是最直接影響她如何看待這個世界。」

目擊者指職員一臉無奈，慨嘆「香港生仔真的要考牌」。帖文引起大批網民熱議，即使是職員太遲提醒他，該名爸爸也不必太激動，「又無收佢錢，個個當自己貴賓」，且利用身分證借書已經好多年，也可以即場為身分證加入借書功能。

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責任編輯︰王明芳

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