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【校園軼事】男生無故欠交功課背後因爸媽婚變 副校不追功課關心情緒結局逆轉

育兒經 16:34 2022/06/10

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聆聽學生的心聲，有時比追功課更重要！

經常說學校是社會的縮影，校園是學習的地方，也是學生的第二個家。不少家長在選擇心儀小學時，往往會着眼於學校的知名度、學生往年的升中率，而忽略了學校的愛心，好的老師難求，好的校長更加難求。筆者日前訪問學校時接觸了一名副校長，她對教育充滿熱誠，更令筆者對她留下印象的，是她對學生的那份關愛。

與副校聊天的期間，她談及老師除了要教導學生知識外，也要留意學生的心理狀態。她指有位小五男生有段時間經常欠交功課，某天放學後將男同學留下來問及原因，該名男生說自己沒有心機做功課，「阿爸阿媽就快離婚啦，好嬲，心情好差，而且阿媽晏晝都唔煮飯給他食，覺得阿媽好衰。」

找出原因後，她再問男生為何覺得媽媽好衰，原來男生媽媽懷疑爸爸拈花惹草，爸爸夜晚回家後，媽媽不停鬧爸爸， 讓他覺得好煩好辛苦。男生跟副校說，自己情願爸爸媽媽離婚算了，不用聽到爸爸媽媽日日在家嘈喧巴閉。

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副校知道事情原委後，細心地問男生：「你真係覺得他們分開好嗎？」」「爸爸媽媽分開你真係覺得好開心呀？」男生那個時刻開始哭泣，然後默不作聲。副校再問：「你問吓自己個心真係好想佢哋分開？」

男生再分享，原來疫情期間爸爸一度沒有工作，「屋企已經冇錢其實都已經好慘，加上父母確診，已經好艱難！現在爸爸有工開啦，只是應酬，阿媽又鬧，搞到家嘈屋閉好難受。」

副校說聽到男生講到這裡，自己内心都好難受，她唯有忍住眼淚建議男生：「不如，將你頭先同我講嘅感受，你同爸爸媽媽講，敞開、大膽、坦誠地去同爸爸媽媽傾下，這個家你都有份，這個家不只淨係爸爸媽媽兩個人。」安慰完男生後，副校得悉男生中午沒有飯食，於是給了他50元去買飯，但強調「只是借給他，要還呀！但不用急！ 」

過兩天後，男生在放學的時間找到副校，笑住說∶「我無用到你$50，還給你呀！」並開心地分享爸爸媽媽已經和好如初。副校再追問為什麼媽媽為甚麼不再生爸爸的氣，男生說：「我同佢哋講咗。」

副校一頭霧水問講了甚麼？男生說：「你教我嘅！我講咗我嘅感受比佢哋聽，佢哋就好返！ 」說到這裡，副校再次強忍眼淚，原來一句安慰，一個建議，可以令學生釋放心理負面情緒。

聆聽學生的心聲，有時比追功課更重要！

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撰文 : 都市嫻情

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