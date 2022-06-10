【呈分試】中文科是「死亡之科」　補習老師教呈分試掌握標點秘訣

小學五年級第一次呈分試臨近，中、英、數三科主科成績不容忽視。遵穎教育中文科補習老師大鄭Sir坦言，中文科是「死亡之科」，他分享臨近考試，學生應熟讀課文詞語，同時要掌握不同標點符號用法及熟讀修辭手法定義，即可在呈分試中穩奪高分。

大鄭Sir接受TOPick訪問時坦言，中文科是「死亡之科」，因中文有不同卷，學生考中文呈分試，最容易失分的是在閲讀理解中，長問答過於簡短，段旨不懂歸納，選擇題項目未能分細微不同。而在語文運用中，標點與修辭定義記不清，重組與排句過於心急，改寫句子粗心大意，甚至出現抄錯字、誤解題目、輕視問題等，這些都是容易失分。

▲ 遵穎教育中文科補習老師大鄭Sir教呈分試掌握標點秘訣。（湯致遠攝）

熟記標點符號應用

大鄭Sir稱，閱讀理解、語文運用、作文比重最高，但可在短時間内提高，直言中文講求「通」，而該三考卷，竟是學生和家長都會輕視的一個中文環節，就是標點符號，

學生要學懂看文章前文理，才會知道用哪個標點符號，也要看別人背後的感情、投入的語境，這樣練好閲讀理解、重組句子等，都是一理通、百理明。

對於標點符號，大鄭Sir稱，標點符號看似好難，但只有13個標點符號，修辭手法也是10多個，這些都可提早準備，呈分試中有數個特殊標點符號一定會出，如破折號、分號、冒號的用法，強調要熟標點，要記清13個標點定義，為此他在在教學中，會在堂上播出「絕版標題快播兒歌」，讓學生笑着記清定義，之後再教學生留意前文後理，代入語境，才能分清標點。

距離五年級第一次呈分試愈來愈近，他稱，中文要「通」，建議課文詞語當然要熟讀，更好的做法，是每詞都造句一次，懂用即懂填，亦可增加句子的運用，對重組句子、填充、排句成段、寫作等都有莫大益處。另標點和修辭定義要記熟，配上相關例子，即可在呈分試中穩奪高分。

重組句子要先分類後排序

對於有些學生見閲讀理解文章長而卻步，大鄭Sir教路，學生做閲讀理解時，可先看題目，再看文章，他分享其教學中有「未卜先知大法」，用特效在線上化身「福爾摩斯」，有趣怪笑話例子，教導學生有步驟地在答題前先留意範圍、對象、要求、陷阱和相關，令學生感覺自己是在查案、玩一場遊戲。

他建議家長和小朋友平時可進行閲讀比賽，如家長閲讀時快過小朋友5秒，可引發小朋友爭勝的心，但緊記閲讀時，要字正腔圓、另可根據意思去抑揚頓挫，某些標點符號的停頓、添加的語氣，否則就會失去閲讀的效果。

而在重組句子中，大鄭Sir稱，不少學生主觀性會以為人物行先，

見到爸爸會立即選一，但呈分試中，人物前面可能有形容詞、或人物前面可能有對話，故將人物放最前面是比較危險的做法，

他分享重組句子必殺技，要先分類後排序，

哪些是前句，哪些是後句，可以加少少符號註明，如這幾個字是前句，加圓圈符號，這幾個字是後句，形容媽媽，加三角形符號，再將圓圈及三角形各自排序，範圍就會縮小。

分享Check卷三寶

臨近考試，大鄭Sir強調考生態度好重要，切勿輕心。他建議學生要有「Check卷三寶」，每完一部分即check；每有不懂寫的字再check；每有覺得容易再check，所以是「即、難、易check」。讓學生受趣怪特效學習了技巧，再應用於練習和功課中，呈分試自可奪分。

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記者：黃存新、陳麗薇