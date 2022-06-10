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【夏蕙BB】黃夏蕙宣布8月移民　夏蕙姨懷不捨心情說再見：有缘再會！

娛樂 12:53 2022/06/10

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現年91歲的「夏蕙BB」黃夏蕙一向活躍於社交平台，同時每年農曆新年都配合該年生肖作出悉心打扮，然後到黃大仙祠爭頭注香。可是日後未必可以再見到此畫面，因為黃夏蕙在今日（6月10日）於個人社交平台宣布移民。

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黃夏蕙首先多謝經理人把她從人生低處走出來：

十年人事幾番新！唔經唔覺，同我經理人小肥豬Simon，一齊共同努力左十年，佢見證住我人生最低潮嗰一刻，亦在我最低潮同黑暗嘅年代，幫我重新包裝形象，由D&G事件開始，叫我關心社會事情，教我用搞笑嘅手法，與民同樂。呢段時間，雖然艱辛，不過真係好開心！

然後她表示8月離開香港移民：

無奈，我懷着好唔捨得嘅心情！我要同大家講一句，8月我要走啦！我唔知幾時可以再喺香港同大家見面！我唔知大家會唔會掛住我！

不過她沒有透露移民地點，只稱：

此時此刻，我只會同大家講，我無論身處世界某一個角落，我都會好掛住大家！
今個月12號星期日，將會係我同經理人最後一次訪問錄影，我會好懷念呢一刻！直到永遠。
再次多謝大家，有缘再會！

撰文 : TOPick柴犬出動

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