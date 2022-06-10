【育兒心得】製造親子時光成就好品格　3孩爸爸︰珍貴回憶能陪伴孩子一生

▲ 父母不能跟孩子活到老，但回憶卻可以跟他們走下去，成為他們的力量。

常說親子時光是難能可貴的，珍貴價值在於擁有回憶，可以深深地刻劃在孩子的腦海中。哪怕只是一瞬間，配上當時的感覺，好比鑽石恆久永遠。我們預備好跟孩子製造更多鑽石般的回憶嗎？

剛剛一星期，我家迎來新成員——新的座駕終於到手。或許你們有所不知，我們喜歡把心愛的公仔或模型玩具放在車上，跟我們四出遊走。新車到步，當然要好好裝飾一番。

爸爸的訴求沒有得到回應

Vinic爸爸有三個孩子，由小到大都叫他們ABC（大女兒C、一對龍鳳胎B哥哥和A妹妹），爸爸興高采烈問ABC，誰願意跟我裝飾汽車？或許我問的時機不對，飯後通常是他們的自由時間，我們喜愛在這段有限時間做最多的事。當時ABC的反應異常冷淡，爸爸當然自討沒趣。

▲ 兩仔爺一起裝飾新汽車期間傾了很多話題，成就了兩仔爺的浪漫時光。（作者提供相片）

就在爸爸準備獨個兒離去，這時B終於回應爸爸，願意跟爸爸一起裝飾新汽車。在那短短的一小時，我們傾了很多平時沒有機會觸及的話題。

B犧牲了他自己寶貴的時間，卻成就了兩仔爺的浪漫時光。那種滿足的心情，使打開段回憶長久地留在我們的心中。或許有一天我並不存在於這個世界上，但這段寶貴的時光會在適當的時候給他無限的力量。

感性的回憶 使孩子到老也不偏離

帶有感性的回憶，會在不知不覺之間成為孩子的力量。我們並不能跟孩子到老，但回憶卻可以跟他們走下去。每當孩子失意落泊時，我們的回憶就會成為他們的力量。告訴他們，當爸爸媽媽遇上相同情況時，又如何面對呢？

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深刻的回憶 成就孩子的品格

一些影響深遠的回憶片段，會在其腦海刻下永不磨滅的印記。甚至會影響我們的意識，成為歷練，最終發展品格。所以千萬不要看輕簡單的相處，因為你永遠不會知道那一段會成就他們。

美麗的回憶 在低潮時互相鼓勵

我們不能否認，跟孩子相處是充滿磨擦的。每當關係到達低潮的時候，美麗的回憶就像無數煙花，讓我們記得我們的關係情景是多麼美好。為人父母都同意親密關係才是我教養的精髓，我們跟孩子製造的回憶就能把這些重要的精粹表演出來。

你們預備好製造精彩的回憶嗎？

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作者簡介︰

3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），香港有品運動認證「6A品格教育」講師和NLP身心語言程式學執行師及教練，常受邀於小學主持家長講座和工作坊，推動正向親子關係。

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