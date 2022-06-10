【靚太廚房】零失敗甜點葵花杏仁脆片 30分鐘完成香脆可口小食
休閒消費 16:00 2022/06/10
肚子餓時想吃些零食「過口癮」，但又怕肥? 美食Blogger Joyce在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享葵花杏仁脆片食譜，只需4步，就可以自家製作香脆可口又健康的零食。
最新影片推介
材料
|蛋白
|1隻
|糖霜
|35克
|海鹽
|1克
|杏仁片
|50克
|葵花籽
|50克
|黑芝麻
|4克
做法
▼點擊圖片放大
+9
+8
1)輕輕打發蛋白，加入糖霜和海鹽後拌勻。
2)加入杏仁片、葵花籽及黑芝麻拌勻，倒在烘焙紙上後即掃平混合物。
3)放入已預熱焗爐以160度上下火焗12-15分鐘，取出並用刀切件。
4)再放入爐以180度下火焗約7-10分鐘，即可取出，待涼享用。
下廚小貼士
在第一次焗完後，需趁熱用刀切件。若待涼後才切，就會切成碎粒。
以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。
了解更多J.miAka 寵愛宅:YouTube/Instagram/Facebook/寵愛宅Blog
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編緝：張懿慧