【靚太廚房】零失敗甜點葵花杏仁脆片　30分鐘完成香脆可口小食

▲ 簡單4步就可以自製可口小食，大家不妨試試。

肚子餓時想吃些零食「過口癮」，但又怕肥? 美食Blogger Joyce在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享葵花杏仁脆片食譜，只需4步，就可以自家製作香脆可口又健康的零食。

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▲ 葵花杏仁脆片。(圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。)

材料

蛋白 1隻 糖霜 35克 海鹽 1克 杏仁片 50克 葵花籽 50克 黑芝麻 4克

做法

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1)輕輕打發蛋白，加入糖霜和海鹽後拌勻。

2)加入杏仁片、葵花籽及黑芝麻拌勻，倒在烘焙紙上後即掃平混合物。

3)放入已預熱焗爐以160度上下火焗12-15分鐘，取出並用刀切件。

4)再放入爐以180度下火焗約7-10分鐘，即可取出，待涼享用。

下廚小貼士

▲ 趁熱用刀切件就可確保不會切爛。(圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。)

在第一次焗完後，需趁熱用刀切件。若待涼後才切，就會切成碎粒。

以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。

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責任編緝：張懿慧