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【靚太廚房】零失敗甜點葵花杏仁脆片　30分鐘完成香脆可口小食

休閒消費 16:00 2022/06/10

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

簡單4步就可以自製可口小食，大家不妨試試。

肚子餓時想吃些零食「過口癮」，但又怕肥? 美食Blogger Joyce在Facebook專頁J.miAka 寵愛宅分享葵花杏仁脆片食譜，只需4步，就可以自家製作香脆可口又健康的零食。

最新影片推介

葵花杏仁脆片。(圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。)

材料

蛋白 1隻
糖霜  35克
海鹽   1克
杏仁片 50克
葵花籽 50克
黑芝麻   4克

做法

    點擊圖片放大
    +9
    +8

1)輕輕打發蛋白，加入糖霜和海鹽後拌勻。

2)加入杏仁片、葵花籽及黑芝麻拌勻，倒在烘焙紙上後即掃平混合物。

3)放入已預熱焗爐以160度上下火焗12-15分鐘，取出並用刀切件。

4)再放入爐以180度下火焗約7-10分鐘，即可取出，待涼享用。

下廚小貼士

趁熱用刀切件就可確保不會切爛。(圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。)

在第一次焗完後，需趁熱用刀切件。若待涼後才切，就會切成碎粒。

以上內容及圖片獲J.miAka 寵愛宅授權轉發。

了解更多J.miAka 寵愛宅:YouTube/Instagram/Facebook/寵愛宅Blog

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責任編緝：張懿慧

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