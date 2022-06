【月傾會】鏡粉蝦頭撲不到MIRROR演唱會飛　蝦頭喜歡姜濤：我覺得他很善良

▲ 蝦頭與媽媽都是鏡粉!

由林柏希主持的節目《月傾會》,今個月邀請楊詩敏(蝦頭)任嘉賓。原來蝦頭人生第一個電台節目,就是林柏希找她做。蝦頭回憶說:「希希好錫我,因為嗰陣時做《晨希Good Day》,希希幫咗我好多,令到我人生嘅career突然間有啲新進展。」

現年46歳的蝦頭向來情史豐富,她坦言只計拍散拖真的數不了,但真心愛的只有5個。

感激邵子風

談到愛情,林柏希問她覺得最沒自尊的一次,蝦頭提到前度邵子風,並指為對方付出一切:「覺得為佢差唔多付出咗一切,所以我冇咗自己!大家都知道,我對上一個係邊個啦!我哋關係好複雜,又拍拖又經理人又一齊開公司,我哋大家都係兩個傷痕纍累的靈魂。」

她續指:「嗰陣時有一股蠻勁,好想可以有永遠,亦視佢為我結婚對象,到第4年愈嚟愈關係複雜,之後又搞作品,就覺得我哋再唔分開,會攬住一齊死,真係堅係死呀!」

但回望過去,她感謝對方令其重生:「依家點解話成長咗,我明白冇嗰陣時所有的經歷,今日唔會重生Rebirth。」

最新影片推介:

【絲打圍爐】蝦頭連詩雅談被性騷擾經歷 Shiga巴士遭色狼鬆踭揩重要部位

失戀變得荒唐

除邵子風外,蝦頭亦曾與火火拍拖:「我同阿火拍拖係讀演藝學院嘅時候,拍咗3年半拖,嗰陣係好情迷阿火,分開咗之後好傷心,嗰一年裏面覺得自己最荒唐,不停玩囉,不停吃喝玩樂呀,飲酒呀識男仔呀!」

她指,還有另外一個荒唐時段,同樣是經歷失戀:「直接走咗去泰國散心,有唔同嘅艷遇喺泰國發生,又識到個泰國男朋友拍咗拖一年。」

▼ 點擊圖片放大

與媽媽同是鏡粉

隨後,蝦頭還大爆與媽媽都是鏡粉:「媽咪鍾意Anson Lo,我就鍾意姜濤。真係要分享畀大家聽,有日睇電視《Chill Club》頒獎禮,跟住男歌手金獎宣布Anson Lo,我阿媽突然之間呀一聲大叫,少女心事呀,我阿媽尖叫,佢真係神徒嚟㗎,所以我嗱嗱臨即刻幫佢訂咗個會員囉,抽唔到飛,抽咗兩次。」

之後她便剖白為何自己那麼喜歡姜濤,蝦頭說:「覺得佢好善良,即係佢未攞獎嘅時候,覺得呢個人嘅眼神,係好鍾意表演,佢係會為咗呢樣嘢去拼咗條命出嚟!」

問到如果姜濤向她展開追求,她又能否接受?蝦頭說:「其實唔識佢,亦都唔會主動去識佢,想同佢有一個距離,因為如果真係識到佢,覺得我同佢應該會幾好傾!」又指很期待姜濤新片上映。

▲ 與媽媽同是鏡粉!

試過姊弟戀和忘年戀

去到重頭環節《大膽答 冇膽食》,今次預備了Farmer bread農夫麵包加牛油size的Wasabi,蝦頭不肯回答問題就受罰要吃下!

問到她除邵子風與火火外,還有沒有與圈中人拍拖,蝦頭回答曾與一個舞台劇演員拍拖,但不願開名。同時,蝦頭又透露曾試過與大自己11年的男人拍拖:「佢係舞台劇人,做舞台劇跟住朋友介紹。」

而蝦頭亦試過姊弟戀,說:「最細係泰國嗰個,呢單嘢我當時都係好衰,我嗰陣時30幾歲,佢問我係咪23歲,因為佢係23歲,我梗係話係啦,我隔兩日走㗎喇,使乜同你講真話呀大佬!」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

視關繼威為性幻想對象

在愛情路上,蝦頭不論姊弟戀或忘年戀都試過,惟她表示始終要有愛先有性。

早前蝦頭在自家網上節目《絲打圍爐》透露,視MIRROR的AK為性幻想對象,問到她最近人選有沒有變?豈料她指最新人選是《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)內,飾演楊紫瓊丈夫的演員關繼威。

她說:「近排楊紫瓊咪有套電影,佢個老公呀!佢演戲嗰種passion,我完全喺呢套電影裏面feel到,同埋佢之後做咗特技人,所以見佢今次喺呢齣戲裏面,好多功夫場面,佢都好charming㗎!」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

自爆不喜歡做DJ

另外,談到蝦頭做過不同界別,包括電視、電影、電台、唱歌、舞台劇,那一個界別最不喜歡?

蝦頭一秒回答:「最唔鍾意DJ,因為我嘅強項係演繹角色,覺得做DJ嘅時候係做自己,我細個又未搵到欣賞自己嘅地方,嗰陣時就好用力,覺得做得唔好囉!當然好多謝你畀呢個機會我,令我知道,原來係咁樣,就知道,我以後都唔會再做㗎喇!」