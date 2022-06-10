【月傾會】鏡粉蝦頭撲不到MIRROR演唱會飛　蝦頭喜歡姜濤：我覺得他很善良

▲ 蝦頭與媽媽都是鏡粉！

由林柏希主持的節目《月傾會》，今個月邀請楊詩敏（蝦頭）任嘉賓。原來蝦頭人生第一個電台節目，就是林柏希找她做。蝦頭回憶說：「希希好錫我，因為嗰陣時做《晨希Good Day》，希希幫咗我好多，令到我人生嘅career突然間有啲新進展。」

現年46歳的蝦頭向來情史豐富，她坦言只計拍散拖真的數不了，但真心愛的只有5個。

感激邵子風

談到愛情，林柏希問她覺得最沒自尊的一次，蝦頭提到前度邵子風，並指為對方付出一切：「覺得為佢差唔多付出咗一切，所以我冇咗自己！大家都知道，我對上一個係邊個啦！我哋關係好複雜，又拍拖又經理人又一齊開公司，我哋大家都係兩個傷痕纍累的靈魂。」

她續指：「嗰陣時有一股蠻勁，好想可以有永遠，亦視佢為我結婚對象，到第4年愈嚟愈關係複雜，之後又搞作品，就覺得我哋再唔分開，會攬住一齊死，真係堅係死呀！」

但回望過去，她感謝對方令其重生：「依家點解話成長咗，我明白冇嗰陣時所有的經歷，今日唔會重生Rebirth。」

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失戀變得荒唐

除邵子風外，蝦頭亦曾與火火拍拖：「我同阿火拍拖係讀演藝學院嘅時候，拍咗3年半拖，嗰陣係好情迷阿火，分開咗之後好傷心，嗰一年裏面覺得自己最荒唐，不停玩囉，不停吃喝玩樂呀，飲酒呀識男仔呀！」

她指，還有另外一個荒唐時段，同樣是經歷失戀：「直接走咗去泰國散心，有唔同嘅艷遇喺泰國發生，又識到個泰國男朋友拍咗拖一年。」

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與媽媽同是鏡粉

隨後，蝦頭還大爆與媽媽都是鏡粉：「媽咪鍾意Anson Lo，我就鍾意姜濤。真係要分享畀大家聽，有日睇電視《Chill Club》頒獎禮，跟住男歌手金獎宣布Anson Lo，我阿媽突然之間呀一聲大叫，少女心事呀，我阿媽尖叫，佢真係神徒嚟㗎，所以我嗱嗱臨即刻幫佢訂咗個會員囉，抽唔到飛，抽咗兩次。」

之後她便剖白為何自己那麼喜歡姜濤，蝦頭說：「覺得佢好善良，即係佢未攞獎嘅時候，覺得呢個人嘅眼神，係好鍾意表演，佢係會為咗呢樣嘢去拼咗條命出嚟！」

問到如果姜濤向她展開追求，她又能否接受？蝦頭說：「其實唔識佢，亦都唔會主動去識佢，想同佢有一個距離，因為如果真係識到佢，覺得我同佢應該會幾好傾！」又指很期待姜濤新片上映。

▲ 與媽媽同是鏡粉！

試過姊弟戀和忘年戀

去到重頭環節《大膽答 冇膽食》，今次預備了Farmer bread農夫麵包加牛油size的Wasabi，蝦頭不肯回答問題就受罰要吃下！

問到她除邵子風與火火外，還有沒有與圈中人拍拖，蝦頭回答曾與一個舞台劇演員拍拖，但不願開名。同時，蝦頭又透露曾試過與大自己11年的男人拍拖：「佢係舞台劇人，做舞台劇跟住朋友介紹。」

而蝦頭亦試過姊弟戀，說：「最細係泰國嗰個，呢單嘢我當時都係好衰，我嗰陣時30幾歲，佢問我係咪23歲，因為佢係23歲，我梗係話係啦，我隔兩日走㗎喇，使乜同你講真話呀大佬！」

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視關繼威為性幻想對象

在愛情路上，蝦頭不論姊弟戀或忘年戀都試過，惟她表示始終要有愛先有性。

早前蝦頭在自家網上節目《絲打圍爐》透露，視MIRROR的AK為性幻想對象，問到她最近人選有沒有變？豈料她指最新人選是《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）內，飾演楊紫瓊丈夫的演員關繼威。

她說：「近排楊紫瓊咪有套電影，佢個老公呀！佢演戲嗰種passion，我完全喺呢套電影裏面feel到，同埋佢之後做咗特技人，所以見佢今次喺呢齣戲裏面，好多功夫場面，佢都好charming㗎！」

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自爆不喜歡做DJ

另外，談到蝦頭做過不同界別，包括電視、電影、電台、唱歌、舞台劇，那一個界別最不喜歡？

蝦頭一秒回答：「最唔鍾意DJ，因為我嘅強項係演繹角色，覺得做DJ嘅時候係做自己，我細個又未搵到欣賞自己嘅地方，嗰陣時就好用力，覺得做得唔好囉！當然好多謝你畀呢個機會我，令我知道，原來係咁樣，就知道，我以後都唔會再做㗎喇！」