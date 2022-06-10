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【日本通關】日本今恢復接納外國遊客入境　香港旅客入境當地免檢疫

社會 13:20 2022/06/10

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日本今起恢復接納外國遊客入境。（iStock圖片）

日本今（10日）起恢復接納外國遊客入境，涉及98個國家及地區，初期限定在團體旅客，香港旅客入境時一律豁免檢測及檢疫，出發72小時前需接受核酸檢測。

日本國土交通省觀光廳早指公布的防疫指引，旅客必須戴口罩及消毒、購買私人醫療海外保險等，如違反規定或不允許繼續參加旅行團或行程。另外，如有旅客確診，導遊須將確診者送往醫院，密切接觸者以外的其他旅客可繼續行程。

本港旅行社已陸續推出日本旅行團，其中東瀛遊推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團，首團下周出發；永安旅遊就推出8天東京輕井澤遊。（詳情即看：【下一頁】）；縱橫遊推出多個行程，其中到立山黑部．上高地．白川鄉等的8天團最快6月24日出發。

另外，日本商界發表聯合聲明，要求政府進一步放寬措施，包括恢復個人旅遊、取消每日入境人數上限等。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：黃悅晴

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