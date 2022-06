【唐頓莊園】英國神劇搬上大銀幕　編導親自拆解電影版華麗密碼

▲ 《唐頓莊園:全新世代》

2019年首播的人氣英國神劇《唐頓莊園》(Downton Abbey)由原創人兼《高斯福大宅謀殺案》(Gosford Park)金像編劇朱利安菲路斯(Julian Fellowes)掌舵搬上大銀幕拍成電影版《唐頓莊園:全新世代》(Downton Abbey:A New Era)。

故事講當伯爵夫人繼承位於法國南部的豪華隱世山莊時,家族上下無不思疑猜測法國莊園的來歷,以及伯爵夫人不為人知的秘史。

金像編劇朱利安菲路斯(Julian Fellowes)、《情迷夢露7天》(My Week with Marilyn)導演西蒙柯蒂斯(Simon Curtis)受訪分享製作此片的點滴。

J:朱利安菲路斯 S:西蒙柯蒂斯

《唐頓莊園:全新世代》的故事會如何發展?

J:在上一集的結局,Mary很明顯已經成為了唐頓莊園的話事人,而這也是貫徹今集的一個主題。在世襲制度裡,你要接受終有一日要退下來,讓下一代接手。Edith與Bertie婚姻幸福,她也生了一個男嬰,但對她來說,她並不滿足於管理布蘭克斯特城堡(Brancaster)和擔當母親這兩個角色,她需要到外面闖一番事業。

在1920年代第一次世界大戰期間,女性需要從事不同工作,這令燃起了她們渴望工作的意欲。Cora和Robert在上一集排除萬難,把招待國王和女皇一事辦得非常妥當,而今集他們將會有一段更艱鉅的經歷。我希望所有角色在今次都有更多經歷,而我對拍出來的成果也感到很滿意。

像《唐頓莊園》這樣的電影,有很多角色很多故事線,你是如何建構電影的結構?

J:我很幸運曾經為Robert Altman的《高斯福大宅謀殺案》任編劇,我估計要拍一部關於英國階級制度的電影,對他來說是踏出了他的comfort zone,所以我覺得我需要把劇本寫得很有他的風格,讓他每揭一頁都會有一種熟悉感。

於是那時我在3、4天內,把他所有電影都看了一遍,之後我就開始把電影設計得讓他認得出是他的東西,即使故事背景是他不熟悉的東西。

就是這樣,我發覺自己也愛上了這種敘事形式,於是我開始摒棄了直線敘事,取而代之是這種多線敘事。從寫《唐頓莊園》劇集那時開始,我一直都是採用這種結構,但與此同時我們也需要一些能夠理解這種說故事方式的導演,而西蒙柯蒂斯(Simon Curtis)則是對此很擅長。

你是如何當上了《唐頓莊園:全新世代》的導演?

S:有幸跟這電影裡很多的台前幕後人員合作過,和監製加雷斯尼姆(Gareth Neame)就合作過《Twenty Thousand Streets Under the Sky》,跟監製Liz Trubridge就合作過《A Short Stay in Switzerland》,而且我對《唐頓莊園》和所有角色都很熟悉,由劇集第一集開始就一直追看,所以我的確是有一種優勢。

今集的故事會如何發展?

S:在上集結局,我們得知Tom和Lucy將會結婚,而今集一開始,就是相隔9個月後,我們來到他們的婚禮。我們都知道Violet因病返回唐頓莊園,而所有人現在也因婚禮而回來了。這時,Violet收到一封信,發現自己繼承法國南部的豪華隱世山莊,大家都驚喜莫名,並一同起程前往法國,揭開背後的神秘故事。

電影裡戲中戲的橋段,又是怎樣一回事?

S:Hugh Dancy飾演一個叫Jack Barber的電影導演,他請求借用唐頓莊園來拍一部名為《The Gambler》的戲。

跟希治閣在1920年代拍《Blackmail》時一樣,Jack Barber要扭盡六壬去把默片變成有聲片,而唐頓莊園裡的所有人都參與了他的電影拍攝,過程中當然是充滿了笑料。

覺得為何《唐頓莊園》多年來都深得全球觀眾喜愛?

S:編劇朱利安菲路斯給每個角色都賦予了尊嚴和人性,不論他們的年齡、工作或階級,我覺得全球觀眾都會被觸動。

在這個故事裡,僕人與主人都是同等重要,它呈現出在一個社會裡每個人都有其貢獻。我不是說1929年是個很美好的時代,但那時的生活會令現代人羨慕,是因為那時的人會團結會合作。

上一集放映時,正值英國脫歐及特朗普上任,人們都很懷念以往無憂無慮、快樂安寧的日子。今集在疫情當下放映,而全球所有人都經歷了很艱難的數年,我希望可以為大家帶來歡笑,就當是撫慰大家心靈的一份禮物。