【唐頓莊園】英國神劇搬上大銀幕　編導親自拆解電影版華麗密碼

▲ 《唐頓莊園：全新世代》

2019年首播的人氣英國神劇《唐頓莊園》（Downton Abbey）由原創人兼《高斯福大宅謀殺案》（Gosford Park）金像編劇朱利安菲路斯（Julian Fellowes）掌舵搬上大銀幕拍成電影版《唐頓莊園：全新世代》（Downton Abbey：A New Era）。

故事講當伯爵夫人繼承位於法國南部的豪華隱世山莊時，家族上下無不思疑猜測法國莊園的來歷，以及伯爵夫人不為人知的秘史。

金像編劇朱利安菲路斯（Julian Fellowes）、《情迷夢露7天》（My Week with Marilyn）導演西蒙柯蒂斯（Simon Curtis）受訪分享製作此片的點滴。

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J：朱利安菲路斯 S：西蒙柯蒂斯

《唐頓莊園：全新世代》的故事會如何發展？

J：在上一集的結局，Mary很明顯已經成為了唐頓莊園的話事人，而這也是貫徹今集的一個主題。在世襲制度裡，你要接受終有一日要退下來，讓下一代接手。Edith與Bertie婚姻幸福，她也生了一個男嬰，但對她來說，她並不滿足於管理布蘭克斯特城堡（Brancaster）和擔當母親這兩個角色，她需要到外面闖一番事業。

在1920年代第一次世界大戰期間，女性需要從事不同工作，這令燃起了她們渴望工作的意欲。Cora和Robert在上一集排除萬難，把招待國王和女皇一事辦得非常妥當，而今集他們將會有一段更艱鉅的經歷。我希望所有角色在今次都有更多經歷，而我對拍出來的成果也感到很滿意。

像《唐頓莊園》這樣的電影，有很多角色很多故事線，你是如何建構電影的結構？

J：我很幸運曾經為Robert Altman的《高斯福大宅謀殺案》任編劇，我估計要拍一部關於英國階級制度的電影，對他來說是踏出了他的comfort zone，所以我覺得我需要把劇本寫得很有他的風格，讓他每揭一頁都會有一種熟悉感。

於是那時我在3、4天內，把他所有電影都看了一遍，之後我就開始把電影設計得讓他認得出是他的東西，即使故事背景是他不熟悉的東西。

就是這樣，我發覺自己也愛上了這種敘事形式，於是我開始摒棄了直線敘事，取而代之是這種多線敘事。從寫《唐頓莊園》劇集那時開始，我一直都是採用這種結構，但與此同時我們也需要一些能夠理解這種說故事方式的導演，而西蒙柯蒂斯(Simon Curtis)則是對此很擅長。

你是如何當上了《唐頓莊園：全新世代》的導演？

S：有幸跟這電影裡很多的台前幕後人員合作過，和監製加雷斯尼姆（Gareth Neame）就合作過《Twenty Thousand Streets Under the Sky》，跟監製Liz Trubridge就合作過《A Short Stay in Switzerland》，而且我對《唐頓莊園》和所有角色都很熟悉，由劇集第一集開始就一直追看，所以我的確是有一種優勢。

今集的故事會如何發展？

S：在上集結局，我們得知Tom和Lucy將會結婚，而今集一開始，就是相隔9個月後，我們來到他們的婚禮。我們都知道Violet因病返回唐頓莊園，而所有人現在也因婚禮而回來了。這時，Violet收到一封信，發現自己繼承法國南部的豪華隱世山莊，大家都驚喜莫名，並一同起程前往法國，揭開背後的神秘故事。

電影裡戲中戲的橋段，又是怎樣一回事？

S：Hugh Dancy飾演一個叫Jack Barber的電影導演，他請求借用唐頓莊園來拍一部名為《The Gambler》的戲。

跟希治閣在1920年代拍《Blackmail》時一樣，Jack Barber要扭盡六壬去把默片變成有聲片，而唐頓莊園裡的所有人都參與了他的電影拍攝，過程中當然是充滿了笑料。

覺得為何《唐頓莊園》多年來都深得全球觀眾喜愛？

S：編劇朱利安菲路斯給每個角色都賦予了尊嚴和人性，不論他們的年齡、工作或階級，我覺得全球觀眾都會被觸動。

在這個故事裡，僕人與主人都是同等重要，它呈現出在一個社會裡每個人都有其貢獻。我不是說1929年是個很美好的時代，但那時的生活會令現代人羨慕，是因為那時的人會團結會合作。

上一集放映時，正值英國脫歐及特朗普上任，人們都很懷念以往無憂無慮、快樂安寧的日子。今集在疫情當下放映，而全球所有人都經歷了很艱難的數年，我希望可以為大家帶來歡笑，就當是撫慰大家心靈的一份禮物。