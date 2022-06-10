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【沙中線】擬建行人天橋連接北帝街與宋皇臺站刊憲　料2026年初竣工

社會 13:24 2022/06/10

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（港鐵圖片）

政府今日（10日）表示，按《鐵路條例》第7條的規定，於憲報刊登沙田至中環線（沙中線）鐵路方案的修訂。今日刊憲的修訂，是就採用行人天橋方案連接北帝街與宋皇臺站而修訂沙中線鐵路方案。

鑑於宋皇臺站建造工程期間的考古發現，政府決定將大部分遺蹟予以原址保留，包括擬建的宋皇臺站至北帝街的行人隧道及附近的遺蹟。行人隧道的走線因而受到嚴重影響，需要另覓合適的替代接駁方案。政府和港鐵公司早前已就擬建行人天橋方案諮詢九龍城區議會，亦與不同地區團體及人士就該行人天橋的建議及關注事項會面及交流。擬建行人天橋的建造工程會在沙中線鐵路方案的修訂獲得批准後盡快展開，預計於2026年初竣工。

根據《鐵路條例》，由今日至今年8月9日期間，公眾有權就今日刊憲的沙中線鐵路方案的修訂項目提出反對。任何有可獲得補償權益的人士均可根據該條例的規定申索賠償。

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責任編輯：余思嵐

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