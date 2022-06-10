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【房屋供應】公屋聯會建議重推「私人參建居屋」　可從公開市場分割壓炒風

社會 13:25 2022/06/10

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公屋聯會建議政府重推「私人參建居屋」，邀請私人發展商利用私人土地參建居屋。（陳國峰攝）

公屋聯會建議政府重推「私人參建居屋」，邀請私人發展商利用私人土地參建居屋，政府則負責提供政策支持，例如在地價上提供政策支持。

公屋聯會主席文裕明指，有關做法有助釋放私人土地，增加資助房屋供應，「但如何提供足夠誘因予發展商、平穩售價、同時壓抑炒風，是政府需要考慮的事情。」

公屋聯會總幹事招國偉則指，如重推「私人參建居屋」，可考慮將其從公開市場分割，將可能壓抑炒風。

有鑑於近年獲編配公屋市民，往往因為獲編配公屋地區不適合而放棄單位，公屋聯會建議政府推出「公屋樓花」，將公屋單位提早一年，甚至數年預配予輪候人士，讓他們可提早規劃新居的工作、居住和子女學業等，加強接受編配誘因，亦派「定心丸」，減低輪候人士不安。

另外，公屋聯會亦建議為居屋定下280平方呎的單位面積下限，確保市民住得有質素。

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記者：陳梓蔚

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