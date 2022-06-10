【癌症殺手】女子嗜甜每日吃1包夾心餅　上腹疼痛求醫揭患癌王胰臟癌

▲ 經常吃甜食會增加患胰臟癌風險

經常吃甜食可致癌！台灣有肝膽腸胃科醫生分享病例指，一名80歲婦人嗜甜，經常吃夾心餅乾，導致血糖上升，確診患上患上「癌王」胰臟癌。有研究指出，高糖飲食容易令胰臟代謝異常，影響活體細胞而誘發胰臟癌。

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常吃甜食引發胰臟癌

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在當地節目《健康2.0》分享病例指，該名80歲婦人因經常感到上腹疼痛而求醫。由於對方年紀大，故醫生先為她做超聲波，發現其胰臟胰管有擴張現象。錢醫生指，正常的胰管直徑約為0.2至0.3cm，相對幼細，而該患者差不多有0.4cm。他雖然當時看不到腫瘤，但根據經驗，認為通常是胰臟頭部長癌症才會阻塞胰管。其後，進行電腦斷層，證實胰臟頭部有一個2cm腫瘤，確診患上胰臟癌。由於是癌症初期，故患者做手術後順利康復。

不過，這名患者不吸煙、飲酒，沒「三高」問題，也沒不良生活習慣，為何會患癌？醫生細問後，得知她經常吃甜食，特別嗜甜，近幾年愛吃夾心餅乾，每天吃一包，故這幾年的血糖水平漸漸上升。錢醫生指出，很多長者也有類似情況，因為牙力不好，飯吃得不多，就會吃餅乾，因為易咬易吞。

但他提醒，進食過量甜食危害健康。台灣中研院曾做研究，以60公斤成人每日所需的含糖量，約1.6杯的中杯全糖飲品含糖量為基準，換算比例餵老鼠喝葡萄糖，連續7日觀察，結果發現高糖飲食影響活體細胞，胰臟代謝出現問題。

相對一些只喝白開水的老鼠，這些喝葡萄糖的老鼠DNA受損機會高4倍，而且難以修復。研究發現，雖然糖、乙醯葡萄糖胺對DNA的損害並非即時看到，但對器官的損害難以修復，長此下去，容易引發癌症和其他疾病。

常見的高糖食物

台灣中央研究院研究證實，「糖代謝異常」是患上胰臟癌的關鍵原因，這意味着長期進食高糖高脂食物，有導致胰臟細胞癌化的機會。根據香港食安中心標準，每100克食物含超過15克糖，即屬「高糖」食物；每100克食物含不超過5克糖即可稱為「低糖」食物。

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胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心2019年的數據顯示，胰臟癌是本港第5號癌症殺手，死亡率為5.0%，單單在2019年就有740因胰臟癌死亡的個案。由於胰臟位置深藏腹腔，在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

胰臟癌徵狀

醫管局列出以下6個常見徵狀：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛, 並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

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責任編輯：羅嘉欣