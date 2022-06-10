【MIRROR演唱會】Edan心痛鏡粉辛苦撲飛　呂爵安：令人失望是最辛苦【有片】

呂爵安（Edan）、岑珈其（Kaki）、黃正宜（阿正）、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅（Hillary）、徐浩昌（肥腸）「6膠」在今日（9日）現身海洋公園為《膠戰SSP》——《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》進行拍攝，傳媒到場探班。

最新影片推介：

明白鏡少失落心情

今日為MIRROR演唱會的MIRO專場售票日，Edan表示明白粉絲心情：「看見很多粉絲買不到演唱會門票，令人失望是最辛苦。」，以為自己可以的時候卻失望了。」

對於難購票的原因，他稱：「我覺得有很多方面，伺服器可能要再強勁一點，希望未來可開更多場、有網上Live看、伺服器再勁一點，少一點問題岀現，希望大家都買得到。」

至於會否擔心購票困難會否令粉絲生恨，他稱：「明白大家的失望，但沒法擔心流失粉絲的問題，也望大家繼續支持我們，一定有方法可以看到的。」

沒有挑釁網民

另外，早前Edan在個人社交網站分享一輯與黃德斌的合照，令不少網民勾起對劇集《大叔的愛》的回憶，吸逾10萬Like，可是另一方面卻引來網民惡意留言寫道：「睇MIRROR，COLLAR死全家！！！一定會！！！」

結果Edan親在網上回覆寫道：「咁如果唔會呢」並加上一個流淚emoji，獲不少網民讚完美KO對方。

對於此事，Edan回應稱：「沒有跟網民正面交鋒，問問題而已，很多時大家在網絡上所用的言語比較衝動，覺得大家可以多點愛、包容，那一方也好，最重要是大家都開心、舒服。」

6膠聚頭感開心

「6膠」今天一同於主題樂園遊玩，Edan表示：「我們6位都很怕玩機動遊戲，例如我和珈其，所以今次也很新鮮。我都豁出去了，但珈其今次真的很辛苦，他比我還害怕，本來他是堅決不玩的，但我們一起說服他，因為有個比自己更怕的人一起玩，感覺沒那麼害怕。」

Jeffrey則謂：「我比較沒那麼害怕，但衝下來那一下也有少許害怕。」

問到會否邀請嘉賓一起玩？Edan回答：「嘉賓暫時今天也沒看見有，不過今天尚未拍畢，所以未知。剛剛玩了個濕身遊戲，並沖完涼。今次最特別是Call Time，是有史以來最早，凌晨3點Call至十二點。昨晚也特意進來酒店睡，睡了2、3個小時。因很久沒拍膠戰，所以看見大家也很開心。」

期望衝岀香港

Jeffrey稱期待《膠戰》拍攝第3季：「除了我們外，觀眾也很期待。」Edan亦指：「期待的，拍攝《膠戰》對我們來說是休閒、娛樂，所以我們每位也很Enjoy。（會否有新血加入？）暫時也是我們六位，但相信未來也會有其他嘉賓加入，我們也想如Running Man般長做，希望可以做到。」

Jeffrey想衝岀香港：「《膠戰》是一個比較膠的節目，想將節目帶給全世界，發揚光大。」Edan說：「當然希望可以出埠，暫時因為疫情以致兩季也在港拍攝，如果可以當旅行也很正。如果可以去韓國跟《Running Man》成員Crossover就好了。」

Edan分享近況：「手頭上的劇、電影工作暫已完成，未來將會專心於演唱會練習上，以及錄音工作。Solo新歌希望於演唱會前可推岀。今次除衫重任放在Jeremy身上，我今次未必除衫了，以免搶他的風頭，但也要減肥的，經歷了《i Swim》後的放肆，現在上鏡肥了很多。」

記者：梁樂欣、馮雪怡