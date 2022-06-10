【賞心悅目】10歲女生作業字體工整猶如印刷品　老師大讚漂亮且工整

▲ 真的很漂亮！

現今科技發達，打字逐漸代替寫字，有時更用錄音來溝通，寫字機會變得愈來愈少，而字體寫得好真的要靠練習，最近網路上有一份「錯題本」引發眾人熱議，是一個10歲女生所寫，字體工整得猶如印刷品，不知道以為自己在看書，連老師看了後都自愧不如。

有人發問何謂「錯題本」，原來「錯題本」就是把每次課堂測驗或是作業中的錯題和容易出錯題目整理成冊，然後給老師批閱檢查，由於不是功課，學生容易不認真對待，自己看得懂就好，所以該女生寫得非常認真，讓人看了賞心悅目。這份「錯題本」一公布，學校老師們都爭相傳閱。

▲ 連畫圖都很漂亮。

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據該名學生的班導師表示，自己在上課寫黑板時，也盡量做到嚴謹認真，但自己私下寫教學大綱時，也做不到這種程度，讓人看了都自嘆不如。10歲的孩子字跡能寫得如此漂亮又工整，真的很不簡單。



其他網友們看到之後，紛紛留言讚嘆，「請收下我的膝蓋，小妹妹字跡讓我佩服了」；還有網友自覺慚愧稱自己的跟小妹妹對比起來彷彿就像是「鬼畫符」一般；不少人更希望小妹妹可以保持下去，對於未來考試一定會有加分效果。

▲ 一看就知態度認真。

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責任編輯：王明芳