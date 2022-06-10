【全城集氣】3周前打第二針疫苗心口痛入院　11歲女童確診心肌炎情況緊急家屬求集氣

▲ 11歲女童確診心肌炎，情況緊急家屬求集氣。

本港11歲女童蕭奕彤日前出現心口痛肚痛入院，確診患有心肌炎入住了兒童醫院，其姨姨今日在社交平台發帖文，講述姨甥女的情況，昨日有精神轉而狀況不佳氣若遊絲，家人盼大眾為小女孩集氣，助她好起來。

女童姨姨今日（10日）在facebook專頁「地上媽媽」發布了一個沉重又揪心的消息，帖文附有一張相片，相中的女孩蕭奕彤是她們家族的第一粒孫，萬千寵愛在一身，品學兼優、能歌善舞，每年總有幾次站在台上領獎；個性樂天善良、善解人意。11歲的奕彤考獲了第一志願的中學，憧憬著未來的校園生活。

11歲女童心口痛及肚痛入院

前天，她因心口痛及肚痛入院檢查，姨姨接到的她第一通電話，「姨姨，我去咗急症室，因為我好似俾啖牛奶濁親，吸咗落個肺，心口好痛，依家去醫院檢查。不過唔知點解，我到醫院就唔痛啦，咁奇怪嘅。」

傍晚，姨姨接到奕彤第二通電話，奕彤再報告自己的情況，入住了醫院，醫生指她是心肌炎，要留院做檢查。當時奕彤沒有受心肌炎太大影響，開心地向姨姨分享第1次留院的狀況︰「好似拍戲咁，吊住包鹽水㗎，我send相俾你呀。」姨姨問她有否不舒服，她回︰「無咩喎，醫生話要檢查下」，姨姨當時雖然得知姨甥女在ICU深感疑惑，卻因她的精靈和雀躍的聲線，不以為然。

翌日的早上，「地上媽媽」被家姐的電話嚇醒，冷靜的聲線告訴了震驚的消息，

5:00醫生打嚟話包包（蕭奕彤）轉差，要轉去兒童醫院。但放落去救護車嘅時候突然好危急，要轉返上房搶救。

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家人很憂心情況轉差

姨姨聽後叫了出來，奕彤媽媽竭力保持的鎮定也𣊬間崩塌下來，「我好驚呀！我真係好驚呀」，醫院本來直接叫她在兒童醫院等候，苦等多時卻原來出師不利，因所有醫護集中搶救，未有空間及時通知她，通話的時候，她在火急火燎趕回原來醫院的途上。

在我也出發會合的一小時內，醫護已經把我們的甜心小姐與死神的拔河中搶回來，然後在「強心針」的加持下，馬不停蹄警車開路往兒童醫院趕去。

在兒童醫院的深切治療部外，醫生神色凝重急忙的出出入入，奕彤媽媽已拭去眼淚，聆聽著不同的醫生講解病情和治療的方向，接受了使用人工心肺的建議，讓小小的心臟得以減輕負荷、得以休息，用藥物讓她可以沉沉睡去，然後在心臟休息夠了，才慢慢卸去維生的喉管。

懇請大眾集氣保護女孩

「昨天龍精虎猛的她，今天氣若遊絲、命懸一線。」蕭奕彤姨姨發帖是希望在這裡懇請大家為她集氣，她們是宗教多元的身心靈家庭，盼大家用自己的方式為她禱告、唸經、回向、傳送光與愛，為這小女孩祈願。

大家的願力都會像光一樣，一點一點的罩著她、保護她，一點一點的指引她回來我們身邊……但願她有天醒來時只是如夢一場，那時她會是浴火重生的鳳凰。

在帖文hastag有「三星期前打了第二枝疫苗BIONTECH」及「永遠沒有資料顯示與疫苗有關」，指出蕭奕彤在確診心肌炎前三星期曾注射第二針復必泰。

有關文章獲「地上媽媽」授權轉載，原文可【按此】。

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責任編輯：顏紫燕