【催眠治療】緊張時腹痛或患腸易激綜合症　港大研究發現催眠治療可持續性改善

▲ 港大社會工作學學士課程總監吳兆文。（曾耀輝攝）

不少人緊張時或感到腹痛，事實上，情緒困擾和與壓力亦會反映在腸道健康之上，這可能是「腸易激綜合症」的徵狀。除藥物外，外地研究顯示，包括催眠治療等輔助性治療，對舒緩該症亦有不同程序效果。

港大社會工作學學士課程總監吳兆文指，「腸易激綜合症」發病原因不明，或與腸胃疾病、先天腸胃敏感、長期受壓致精神緊張有關，會出現腸抽筋、腹痛、肚脹等症狀，本港亦有約7%港人患上此病。

港大社會工作及社會行政學系於2017年引入催眠治療幫助控制腸易激症狀，冀為患者尋找輔助性兼根治性治療。臨床研究共招募144位年齡介乎18至60歲的患有腸易激綜合症人士，他們均有接受藥物治療，但情況仍未能改善。參加者將被隨機分配到實驗組及對照組，其中實驗組將接受融和式或傳統催眠治療，對照組則會接受資訊講座。

港大社會工作及社會行政學系博士尹婉萍指，研究結果顯示，3個小組研究對象在徵狀上均有即時明顯改善。而3個月後，2組催眠治療小組亦有持續性效果，其中融和式催眠較傳統小組持續改善幅度較大，但對照組徵狀卻有反彈情況出現，比接受實驗前表現更差。

今年50餘歲的Brian在中學時期已出現「腸易激綜合症」徵狀，受其困擾約30年，常因緊張而一天大解兩至三次，於重要日子如考試時情況尤甚，故他外出時，第一時間便是確認廁所位置。他亦曾多次求醫，但成效不彰。Brian其後偶然成為實驗者之一，在進行融和式催眠治療後，發現病因源於幼時對自己的不自信，讓並不喜愛讀書的他，成年後竟取得3個碩士學位，令其壓力極大。意識到原因後，Brain更樂意將業餘時間放在拓展興趣之上，接受治療後，至今6年已再無出現過腸易激徵狀。

尹婉萍建議，如市民發現有類似徵狀，首先應向醫生求醫，確認是否為生理問題。當排除是生理疾病，而問題在服藥後仍無改善，則可嘗試尋求心理輔導介入，而催眠治療則是其中一種。

▲ 港大社會工作及社會行政學系博士尹婉萍。（曾耀輝攝）

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記者：黃穎津