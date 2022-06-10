【投資騙局】前律師捲入回報率高達兩倍投資騙局　承認盜竊1,000萬美元候判

▲ 前律師捲入回報率高達兩倍投資騙局，承認盜竊1,000萬美元候判。（資料圖片）

前執業事務律師張有洪於2014年被捲入回報率高達兩倍的國際投資騙局，張涉收取事主1,000萬美元資金後將，將資金轉走，張今（10日）於高等法院承認1項盜竊罪，案情透露張曾經親自前往美國，向聯邦調查局揭發事件。

涉案被告張有洪（70歲）被控1項盜竊罪，控罪指被告於2014年10月15日至20日期間，盜竊屬於X的1筆據法權產，即1,000萬美元。被告今（10日）於高等法院承認控罪。

案情指，事主X於2014年9月透過於一次朋友聚會中，知悉有關一個高回報的投資項目，X表示對該項目感興趣，因此透過友人介紹，輾轉認識一名女子徐君君（譯音），徐自稱是涉案投資項目Cities Upliftment Program（CUP）的中國及亞太區代表。

X於2014年10月與徐會面，徐指出CUP的最低投資門檻為1,000萬美元（折約港幣7,800萬元），而相關資金將會用作美國城市發展，整個項目由紐約聯邦儲備銀行負責監管。徐又指，投資者需先得 紐約聯邦儲備銀行批准才可參與投資，相關資金將會，指定事務律師存放於一個信託戶口，為期100天，100天後，投資者可於75天期間，每天獲得投資額的4成回報，投資者及其家人更可因此獲得美國綠卡。

X聽罷上述簡介之後，於10月15日決定投資CUP，徐其後向他出示一份批准通知，指X的投資申請已獲批，而投資1,000萬美元的回報，將會是每天2,000萬美元（折約港幣1.5億元），為期75天。徐並指被告將會負責保管有關資金，並負責在交易完結後將資金歸還予X，X因此將1,000萬美元轉帳予被告。

被告於當日亦首次與X在他當時仍任職顧問的麥黃張律師行會面，被告向X保證他會保管X的投資額，惟被告其後於10月20日，將該1,000萬美元轉帳予另一名新加坡籍女子蘇璇（譯音），而蘇看來亦是CUP的其中一名投資者，蘇早前亦曾將300萬元轉帳予被告，被告其後將該300萬元轉帳至1個斯里蘭卡帳戶。

2015年3月，徐向X表示由於被告的信託戶口出現問題，因此將會延遲向X發放投資回報。後來，X透過新聞得知被告牽涉虛假銀行文件的刑事案件，X開始擔心自己的資金，因此要求被告歸還涉案的1,000萬美元。X曾經致電麥黃張律師行，惟對方表示被告已不在該律師行工作，X又曾透過電郵及電話向被告追討欠款不果，因此將事件報警。

被告於2019年6月在寓所內被捕，被告於警誡下保持緘默，但警方於其寓所內搜出一些相關文件，當中包括被告於2014年8月25日去信美國駐港大使，指他於2013年11月獲邀加入CUP，因此，逾千萬元由來自其他投資者的資金，就從被告的帳戶轉帳至聲稱是 紐約聯邦儲備銀行職員的帳戶，被告於該信件之前，從未對CUP生疑，但他其後發現，上述職員的護照屬偽造，被告因此懷疑這是一個國際投資騙局，並要求大使介入調查。

被告又曾於2014年9月向警方報案，指他曾收到CUP負責人Rienze EDWARDS的邀請，邀請他投資4,000萬美元（折約港幣3億元），惟被告投資1,350萬美元後，表示不夠錢支付餘下2,650萬美元，EDWARDS的代理人F.K.HO逐表示加拿大皇家銀行可向被告借款2,650萬美元，但被告最終沒有收到款項，並發現相關文件屬偽造，被告因此開始擔心他已支付的 1,350萬美元，並於2014年9月親自前往美國，向聯邦調查局揭發事件。

辯方今求情時指，被告於案中並無個人得益，他本人亦是騙案的受害者，他亦曾經將事件報警，及嘗試將主腦拘捕，而他這樣做，並不是為了自己能獲得減刑，他只是用了愚蠢的方法，希望可補償案中事主。

法官將案件押後至6月17日判刑，期間被告需還押。

法庭早前為本案頒下保密命令，禁止傳媒或任何人報導X的身份，或任何可能披露X的身份的資料。

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記者︰楊詠渝