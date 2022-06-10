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【架構重組】立法會財會通過政府架構重組人事編制　涉及額外薪酬開支約為9,500萬

政治 15:37 2022/06/10

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立法會財務委員會通過政府架構重人事編制撥款。（陳葆琳攝）

立法會財務委員會72票贊成、1票反對、2票棄權下通過政府架構重組人事編制建議。

政府建議重組政府架構，由現時3司13局的政府架構重組為3司15局，並建議增設3名副司長，涉及增加13個政治委任官員及57個公務員職位，涉及全年總額外薪酬開支約為9,500萬元；連同政治委任官員的強積金供款及相關公務員的附帶福利，每年員工平均開支總額約為1.2億元。

法律界林新強、選委界林智遠投棄權票，新思維狄志遠投下反對票。民建聯張國鈞、工聯會麥美娟、經民聯梁美芬、民建聯黃英豪和劉國勳並無投票。

由於人事編制委員會不建議財委會進一步討論文件，亦無不少於3名委員要求3名委員會推翻小組委員會建議，所以財務委員會未有進一步討論相關文件。

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記者：陳葆琳

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