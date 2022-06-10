【工程超支】立法會大樓擴建超支3.9億　今獲財委會通過

▲ 立法會財務委員會今日通過立法會大樓擴建工程追加3.9億撥款。（陳葆琳攝）

立法會財務委員會今日通過立法會大樓擴建工程追加3.9億撥款。建築署指，現時造價已與4間承建商進行協商，平均而言造價已減少8000萬，若合約並無大變化，看不到有再多價錢爭拗，希望工程爭取在暑假前開工。

建築署早前估算，擴建工程造價為約11億7,140萬元，相關撥款已在去年9月獲財委會通過。連同需要追加的3億9,120萬元撥款，擴建工程總造價將達15億6,260萬元。

建築署又表示，工人造價比預期超過，涉及多個因素，工程時間長以及工人需要夜晚工作，需要大量夜工和判頭，而為了預備立法會可於日間運作，地盤監工及地盤測試系統團隊人手增加，故現時價錢是總體用以支付人工的費用，工人薪酬佔綜合單價的52%。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳