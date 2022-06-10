【槍擊案】中環雲咸街開槍案涉2幫派鬥爭　半自動手槍至今未尋回

▲ 中環雲咸街開槍案涉2幫派鬥爭。(黃傑偉攝)

中環今晨發生槍擊事件，造成最少3人受傷，4人被捕，涉嫌企圖傷人及藏有攻擊性武器。

警方指，事發在雲咸街46號近蘭桂坊一帶，警方今日（10日）凌晨約2時40分接報，到場調查後發現，事件涉及2個幫派之間鬥爭，涉及5部車，鑑於案情嚴重,案件交有組織罪案及三合會調查科跟進。

事發時A幫派有3部車在現場等交通燈，其後B幫派2部車從後而上，跳出8名持刀男子，向A幫派3架車施襲。A幫派其中之一架車立刻踏油門逃走，期間撞到途人，餘下2車乘客至少開2槍，其後亦逃脫。

警方接報到場後，在現場發現6名懷疑涉案男子，其中3人無傷，年齡介乎23至42歲，包括1名本地男子和2名非華裔人士，3人均已被捕。另外3人受傷送醫，全部為非華裔人士，其中1名25歲男子腹部中槍，正進行手術、30歲男子頭部受傷，手術後情況穩定、36歲男腳部輕傷，現已被捕。4名被捕人士全部以企圖傷人，及持有攻擊性武器被捕。警方在現場檢獲2部車、1個彈殼、1個9mm彈頭和9把利刀；子彈或發射自一枝半自動手槍。

警方初步懷疑，事件涉及2幫派從事毒品交易、非法賭檔後分贓不勻而起鬥爭，兩個幫派素有積怨。警方指，現時首要任務是盡快找到槍械，避免事件再發生。警方凌晨亦接報，八鄉發生涉焚車案，估計被焚車輛是逃逸車輛之一。

警方回應提問時指，現時未有A幫派成員被捕，但警方已基本鎖定涉案人員，亦了解該幫派非法活動的來源、種類和位置。警方又指，暫時看不到事件與七一回歸有關。

警方對案件高度關注,會盡全力盡快緝獲所有涉案者歸案。首要追蹤涉案槍械,以保障市民安全。

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記者：陳梓蔚、黃傑偉