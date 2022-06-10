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【兒童安全】海關發現一款兒童推車有兒童手指被夾風險　已禁止出售

社會 15:26 2022/06/10

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海關發現一款兒童推車有兒童手指被夾危險，已禁止出售。（政府新聞處）

香港海關今日（10日）提醒市民留意一款不安全兒童推車，測試結果顯示該款兒童推車有兒童手指被夾的潛在危險，海關已發出禁制通知書，禁止繼續出售該款兒童推車。

海關表示，早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的兒童推車出售。海關人員隨即在各區巡查，並試購該款兒童推車作安全測試，測試結果顯示該款產品的夾縫位置可能會夾傷兒童的手指。此外，海關亦發現該款兒童推車未能符合《玩具及兒童產品安全條例》（《條例》）規定的安全標準，以及未附有《條例》所規定的雙語警告標籤。

海關其後採取行動，搜查涉案的兒童產品零售商，並同時發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款兒童推車，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款兒童推車出售。

海關提醒市民，於購買及使用兒童推車時，應注意以下安全事項：

  • 注意標籤上顯示的合適使用年齡和體重建議；
  • 當完成安裝兒童推車後，應檢查產品是否穩妥；
  • 使用產品前，應細閱相關的使用說明及指示；
  • 檢查兒童推車的結構，例如是否容易破碎、有否隱蔽而鋒利的尖角、表面是否粗糙、邊緣是否銳利、縫隙是否有夾傷手指的可能性等；及
  • 如發現兒童推車有破損或不穩固的情況，應立即停止使用。

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責任編輯：李榮忠

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