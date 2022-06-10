乾旱？易斷？脆弱？ 4個回復健康髮絲貼士　原來關鍵要補鈣？  

現代女性身兼多職，既要在職場上打拼，回家後也要為摯愛的家人張羅打點生活細節。在照顧家人的同時，卻忽略了自己的需要。你有沒有發現最近髮質變差，頭髮乾旱又容易折斷？可能是因為身體吸收的鈣質不夠，令頭髮也缺鈣！想要擁有強韌健康髮絲，就要為身體和頭髮補充足夠的營養。



鈣質是構造骨骼的元素之一，對身體非常重要，要有足夠的鈣質才能保持身體和頭髮健康。而當頭髮缺少鈣質，就可能變得乾枯、容易分岔、折斷，甚至是掉髮，所以為頭髮補鈣很重要。以下為大家介紹4個養出強韌髮絲的貼士：



貼士一：高鈣飲品配合酸味水果



要讓身體和髮絲吸收和補充足夠的鈣質，可以從日常飲食方面入手。一般成年人每日需要吸收1,000毫克的鈣質，除了牛奶之外，還有其他含有豐富鈣質的飲品，例如杏仁奶、黑芝麻，或在豆漿加入黑豆粉調製成飲品。另外，由於鈣質在酸性環境下吸收率較高，要加強身體對鈣質的吸收，可以進食含有豐富檸檬酸的酸味水果，例如奇異果、菠蘿等；而蘋果含有很多頭皮需要的營養素，如維生素A、B、C，也是保養頭髮的食品之一。



貼士二：晚上10點前洗頭



香港人喜歡頻頻轉髮型，但時常吹拉染燙會對頭髮造成損害。尤其夏天，頭皮油脂分泌增多，沒有正確處理頭髮問題，更容易令髮絲受損狀況惡化。要保養秀髮除了要注意洗頭時的水溫及選用適合自己的洗護產品之外，也要選在合適的時間洗頭：大家應該在晚上10時前洗頭，因為晚上10時後至上午是頭皮鬆弛和休整的時間，不適合過度刺激。另外，頭髮如果長期處於濕潤的狀態，將會損害頭髮的毛鱗片，因此洗頭後不應該自然乾髮，而是要先用毛巾抹乾水份，使用風筒時，用較低的溫度或在較遠距離吹頭，並順着頭髮生長方向吹，應避免吹向髮根和頭皮，避免頭髮損傷。

▲ 除了選擇適合的洗護產品外，應選擇在頭皮鬆弛休息前，即晚上10時前洗頭。

貼士三：選用加入高鈣因子的洗頭水



除了正確的洗頭時間和吹頭方法，選用正確的洗頭水對於保養頭髮非常重要。而注入了高鈣煥髮因子的洗頭水更可滿足一眾想提高髮絲強韌度的人士。以Dove全新推出的輕煥強韌系列為例，測試結果顯示產品有效令髮絲強韌10倍¹和減少97%秀髮斷裂¹。皆因系列首度²注入了Calcium Complex高鈣煥髮因子和Oxy-Fusion保濕注氧精華，配方可為髮絲補給營養，進行深層潔淨同時修護受損髮絲，對抗吹拉染燙損害，告別脆弱易斷髮。



Dove輕煥強韌洗髮乳特有的micellar「微米」³技術，可有效去除頭皮多餘油脂及污垢，達致深層清潔效果；而潤髮乳使用micellar技術，並專注為受損髮芯提供營養成分，修護髮絲纖維，令秀髮水潤柔順。

貼士四：搭配髮膜做足全面保養



除了挑選高鈣洗頭水，髮膜Hair Mask的作用也是不能忽視！髮膜好比面膜一般，能夠深層滋潤髮絲，質地較一般潤髮乳更濃厚，滋潤及修護效果也更出衆呢！市面上也有一些家用髮膜，可以在家進行髮絲全面保養，就不用經常去Salon啦！而Dove的髮膜產品「一分鐘速效護髮精華」，一直是高cp值之選：系列添加修護膠囊精華，蘊含不同植萃精油令髮絲健康柔順；更配合日本專利髮纖維修護科技，深入滲透及修護髮芯，還有角蛋白修護精華幫助修護毛鱗片從而減少毛燥。大家可因應不同髮質狀況選擇適合自己的不同功能產品，如防斷髮⁶、輕潤保濕、深層修護。



每天只要配合護髮精華按摩1分鐘，就能輕鬆展現健康保濕的柔順秀髮，更可達5倍柔順效果⁴，減少96%秀髮斷裂⁵。如果髮質損傷程度嚴重，則可以在使用護髮素後再使用Dove一分鐘速效護髮精華。三款護髮精華搭配Dove輕煥強韌洗護系列使用，能為髮絲注入滿滿營養，令秀髮健康強韌，是性價比高的護髮之選，每天在家也可以輕鬆修護受損秀髮。

▲ 每天使用護髮素後再配合Dove一分鐘速效護髮精華按摩1分鐘，輕鬆展現健康保濕的柔順秀髮。

愛錫自己由頭髮開始，改變日常生活中的一些小習慣，便能令頭髮變得更健康強韌。



Dove最近還推出限時優惠：即日起至6月16日，到各大個人護理專門店及其網上商店、超級市場及HKTVmall*，就可以用$99購買2件Dove輕煥強韌系列洗髮乳或潤髮乳，為你的頭髮注入鈣，令髮絲變得更健康！立即到以下網店選購吧：

萬寧：https://bit.ly/3LNPdUy

屈臣氏：https://bit.ly/3t0oygO

百佳：https://bit.ly/3z3OHPs

惠康：https://bit.ly/3atHdLf

HKTVmall：https://bit.ly/3MPRmAq



¹ 與使用不含滋潤成分洗髮乳之髮束相比，洗髮乳及潤髮乳搭配使用後能減少97%因梳理而造成之斷髮，斷髮數下降為少於其1/10，更為強韌 （Unilever R&D, 2020）

² 於香港多芬洗護髮系列

³ 僅限洗髮乳

⁴ 與未使用產品相比，使用產品之髮束滑順度為其五倍（Unilever R&D, 2018）

⁵ 指因梳理而造成之斷髮，與未使用產品相比，使用產品之髮束斷髮數減少96%（Unilever R&D, 2018）

⁶ 指因梳理而造成之斷髮

*優惠細節、產品實際價格及實際存貨量均以零售商為準



（特約）