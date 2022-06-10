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【網媒停運】傳真社宣布即日起停止運作　將按既定程序遣散員工

社會 15:34 2022/06/10

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(FactWire News Agency 傳真社fb截圖)

傳真社今日（10日）在社交網站發文，指即日起停止運作，員工將按既定程序遣散，每月訂閱的款項會即日停止轉帳。

傳真社表示，傳真社2015年由3,300人支持成立，是香港人創下的歷史紀錄，亦是一個夢想的實現。回顧這6年多的日子，開初不斷摸索如何經營一間屬於香港的調查報道通訊社，一邊跌跌碰碰，一邊恪守著創立時的原則與理念。曾面對財政危機，一度裁減至兩名記者，有賴公眾的支持及陪伴，支撐著財政回復穩健，穩步成長，有機會與香港一同經歷無數重要時刻，亦為追尋事實真相竭盡所能。

近年傳媒行業巨變，傳真社屢次思考是否仍有繼續下去的空間，但每次最終都決定本著信念，謹守崗位、報道事實。感謝信任、支持、關心他們的人。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：余思嵐

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