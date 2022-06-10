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【第五波疫情】今日新增672宗感染個案　59宗屬輸入個案【不斷更新】

社會 16:25 2022/06/10

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

（陳國峰攝）

本港疫情反覆，衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（10日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:37】再多11宗疑感染BA.2.12.1個案

本港再多11宗疑感染BA.2.12.1個案，其中4個案與之前個案相關，其餘均為源頭不明（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】無新增死亡個案

本港沒有新增死亡個案，累計第5波疫情共有9,177宗死亡個案。

【16:32】院舍沒有新增個案

今日沒有院舍新增個案。

【16:32】學校錄106宗陽性個案

張竹君表示，學校今日錄106宗陽性個案，涉及84名學生及22名教職員，分別來自93間學校。保良局林文燦英文小學及荃灣心怡天地幼稚園有班別需要停課一周；蘇浙小學國際部小五R班就再多一名老師染疫（詳情即看【下一頁】）。

【16:30】今日新增672宗確診

本港今日新增672宗確診，當中291宗屬核酸陽性、快測陽性經核酸檢測覆核有381宗，今波疫情累計達120.4萬宗確診；另今日錄得59宗輸入個案，有27宗在抵港時發現陽性，有25宗個案在檢疫酒店發現，有7宗在7日酒店或隔離設施檢疫期後檢測陽性，其中有4宗CT值較高，當局認為是復陽個案；其餘3宗CT值較低，並且在社區有活動，有機會是本地個案。

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記者：TOPick 港聞組

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