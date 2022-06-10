【超市大搜查】1紮粉絲熱量＝1碗飯　市面13款粉絲熱量大比拼

▲ 13款粉絲熱量大比拼。

不少人在減肥期間會用粉絲取代白飯，但其實是否有效？進食過多同樣易致肥？TOPick曾檢視市面13款粉絲的熱量，發現絕大部分粉絲，每100克熱量都達到300千卡以上。「Nutri-Pro」健營物理治療及營養中心營養師梁美明（Minnie）接受TOPick訪問時，講解減肥人士進食時要留意的事項。

TOPick搜查了市面13款粉絲，以每100克粉絲計算，當中有12款的熱量都高於300千卡；在鈉含量方面，部份粉絲鈉含量最高達59毫克，最低的則為0毫克，均未達高鈉水平。

產品名稱 產地 成分 熱量

（千卡） 鈉

（毫克） 御品皇

龍口粉絲 中國 綠豆、水 324 0 東遠

甜薯粉絲 中國 甜薯澱粉 140 0 318291雙松標

純綠豆粉絲 泰國 綠豆澱粉 375 0 虎牌

粉絲(冬粉)

(淨重125克） 台灣 馬鈴薯澱粉、樹薯澱粉、

豌豆澱粉、綠豆澱粉、水 349 7 金御膳

龍口粉絲 中國 馬鈴薯澱粉、豌豆、綠豆 354 7 玖柒牌

龍口粉絲 中國 豌豆澱粉、綠豆澱粉、水 333 10 虎牌

粉絲

(淨重600克） 台灣 馬鈴薯澱粉、綠豆澱粉、

玉米澱粉、水 347 11 萬塔牌

龍口粉絲 中國 綠豆、水 332 18 義峰食品

特級粉絲 台灣 樹薯澱粉、馬鈴薯澱粉、

玉米澱粉、豌豆粉、水、

抗氧化劑（多磷酸鈉）、

乳化劑（無水焦磷酸鈉、偏磷酸鈉）、

增稠劑（羥甲基纖維素我鈉）、

酸度調節劑（無水磷酸二氫鈉） 350 24 759阿信屋

龍口粉絲

(淨重300克） 中國 豌豆、水、綠豆 353 34 759阿信屋

龍口寬粉絲 中國 馬鈴薯澱粉、豌豆、水、綠豆 362 38 759阿信屋

龍口粉絲

(淨重250克） 中國 馬鈴薯澱粉、豌豆、水、綠豆 349 47 特惠牌

龍口粉絲 中國 豌豆、水、綠豆 335 59

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粉絲常見成分

TOPick發現，市面上的粉絲主要成分為綠豆、豌豆、水、馬鈴薯澱粉、綠豆澱粉、玉米澱粉、樹薯澱粉、豌豆澱粉或甜薯澱粉。部分則添加了抗氧化劑、乳化劑、增稠劑、酸度調節劑。

Minnie表示，粉絲有多種製法，成分不同，質地和口感也不同。其中4款常見的澱粉特性：

綠豆澱粉：把綠豆用水浸漲磨碎後，沉澱而成。特點是黏性足、吸水力小、顏色潔白有光澤。

馬鈴薯澱粉：以糖類為主要成分。其中以澱粉為主，蛋白質與脂肪較少。

樹薯澱粉：樹薯的根部研磨而製成的澱粉。

玉米澱粉：蛋白質含量較其他澱粉多。玉米澱粉價格頗低，因此常被用來製作食品。

營養師：應視作澱粉質進食

Minnie表示，粉絲含豐富碳水化合物，糖分主要來自碳水化合物成分。據衞生署的資料，水果、蔬菜及牛奶等天然食品中含有簡單碳水化合物。複合碳水化合物最常見的食物來源是穀物類食物、水果、澱粉質含量高的蔬菜（如胡蘿蔔、南瓜、玉米）以及豆類。

Minnie指，粉絲屬於澱粉質，澱粉質可為身體帶來熱量，但進食過多易致肥。一紮粉絲 (50克) 可提供約一碗飯的熱量（約250千卡）。

進食粉絲時，應當作澱粉質進食，需留意每日的攝取量。

市面上的粉絲每100克熱量通常為300幾千卡。她建議，減磅人士宜進食湯粉絲，不建議食炒粉絲，以免攝取過多油分。粉絲為澱粉質，可代替平常食用的粥粉麵飯。

世界衞生組織、聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康人士每天從碳水化合物中攝取的能量，應佔每日總能量攝取量的55至75%。 以一個每日應攝取2000千卡的人為例，他每天需要攝取275至375克碳水化合物。

2類人要慎吃粉絲

對豆類敏感的人士或不宜進食粉絲。

容易有胃氣脹問題，或胃弱人士要特別留意，因為粉絲質地較有彈性，咀嚼不夠就吞下的話，可能影響消化。

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責任編輯：羅嘉欣