【超市大搜查】1紮粉絲熱量＝1碗飯 市面13款粉絲熱量大比拼
不少人在減肥期間會用粉絲取代白飯，但其實是否有效？進食過多同樣易致肥？TOPick曾檢視市面13款粉絲的熱量，發現絕大部分粉絲，每100克熱量都達到300千卡以上。「Nutri-Pro」健營物理治療及營養中心營養師梁美明（Minnie）接受TOPick訪問時，講解減肥人士進食時要留意的事項。
TOPick搜查了市面13款粉絲，以每100克粉絲計算，當中有12款的熱量都高於300千卡；在鈉含量方面，部份粉絲鈉含量最高達59毫克，最低的則為0毫克，均未達高鈉水平。
|產品名稱
|產地
|成分
|熱量
（千卡）
|鈉
（毫克）
|御品皇
龍口粉絲
|中國
|綠豆、水
|324
|0
|東遠
甜薯粉絲
|中國
|甜薯澱粉
|140
|0
|318291雙松標
純綠豆粉絲
|泰國
|綠豆澱粉
|375
|0
|虎牌
粉絲(冬粉)
(淨重125克）
|台灣
|馬鈴薯澱粉、樹薯澱粉、
豌豆澱粉、綠豆澱粉、水
|349
|7
|金御膳
龍口粉絲
|中國
|馬鈴薯澱粉、豌豆、綠豆
|354
|7
|玖柒牌
龍口粉絲
|中國
|豌豆澱粉、綠豆澱粉、水
|333
|10
|虎牌
粉絲
(淨重600克）
|台灣
|馬鈴薯澱粉、綠豆澱粉、
玉米澱粉、水
|347
|11
|萬塔牌
龍口粉絲
|中國
|綠豆、水
|332
|18
|義峰食品
特級粉絲
|台灣
|樹薯澱粉、馬鈴薯澱粉、
玉米澱粉、豌豆粉、水、
抗氧化劑（多磷酸鈉）、
乳化劑（無水焦磷酸鈉、偏磷酸鈉）、
增稠劑（羥甲基纖維素我鈉）、
酸度調節劑（無水磷酸二氫鈉）
|350
|24
|759阿信屋
龍口粉絲
(淨重300克）
|中國
|豌豆、水、綠豆
|353
|34
|759阿信屋
龍口寬粉絲
|中國
|馬鈴薯澱粉、豌豆、水、綠豆
|362
|38
|759阿信屋
龍口粉絲
(淨重250克）
|中國
|馬鈴薯澱粉、豌豆、水、綠豆
|349
|47
|特惠牌
龍口粉絲
|中國
|豌豆、水、綠豆
|335
|59
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粉絲常見成分
TOPick發現，市面上的粉絲主要成分為綠豆、豌豆、水、馬鈴薯澱粉、綠豆澱粉、玉米澱粉、樹薯澱粉、豌豆澱粉或甜薯澱粉。部分則添加了抗氧化劑、乳化劑、增稠劑、酸度調節劑。
Minnie表示，粉絲有多種製法，成分不同，質地和口感也不同。其中4款常見的澱粉特性：
綠豆澱粉：把綠豆用水浸漲磨碎後，沉澱而成。特點是黏性足、吸水力小、顏色潔白有光澤。
馬鈴薯澱粉：以糖類為主要成分。其中以澱粉為主，蛋白質與脂肪較少。
樹薯澱粉：樹薯的根部研磨而製成的澱粉。
玉米澱粉：蛋白質含量較其他澱粉多。玉米澱粉價格頗低，因此常被用來製作食品。
營養師：應視作澱粉質進食
Minnie表示，粉絲含豐富碳水化合物，糖分主要來自碳水化合物成分。據衞生署的資料，水果、蔬菜及牛奶等天然食品中含有簡單碳水化合物。複合碳水化合物最常見的食物來源是穀物類食物、水果、澱粉質含量高的蔬菜（如胡蘿蔔、南瓜、玉米）以及豆類。
Minnie指，粉絲屬於澱粉質，澱粉質可為身體帶來熱量，但進食過多易致肥。一紮粉絲 (50克) 可提供約一碗飯的熱量（約250千卡）。
進食粉絲時，應當作澱粉質進食，需留意每日的攝取量。
市面上的粉絲每100克熱量通常為300幾千卡。她建議，減磅人士宜進食湯粉絲，不建議食炒粉絲，以免攝取過多油分。粉絲為澱粉質，可代替平常食用的粥粉麵飯。
世界衞生組織、聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康人士每天從碳水化合物中攝取的能量，應佔每日總能量攝取量的55至75%。 以一個每日應攝取2000千卡的人為例，他每天需要攝取275至375克碳水化合物。
2類人要慎吃粉絲
- 對豆類敏感的人士或不宜進食粉絲。
- 容易有胃氣脹問題，或胃弱人士要特別留意，因為粉絲質地較有彈性，咀嚼不夠就吞下的話，可能影響消化。
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責任編輯：羅嘉欣