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【膠戰SSP】6膠聚首再放笑彈　岑珈其做真男人阿正肥腸玩地底情【有片】

娛樂 18:00 2022/06/10

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

「6膠」的呂爵安（Edan）、岑珈其（爺爺）、黃正宜（阿正）、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）拍《膠戰SSP》。

ViuTV綜藝節目《膠戰》系列大受歡迎，「6膠」的呂爵安（Edan）、岑珈其（爺爺）、黃正宜（阿正）、魏浚笙（Jeffrey）、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）今天（9日）現身海洋公園為《膠戰SSP》——《膠戰盛夏祭！爭奪高級浴衣大作戰！》進行拍攝，傳媒到場探班。

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「6膠」齊集分享拍攝感受，Edan指：「珈其玩了一個會令他休克的機動遊戲。」珈其回應：「成功克服到的。玩了過山車，其實我不能玩的，因為我不夠高，因為它要求140cm，而我只有139cm，不過職員指我穿鞋後便夠高。因為對《膠戰》的愛，所以我真的很愛《膠戰》。」

Edan補充：「對臻臻的愛。」珈其表示：「要告訴臻臻甚麼是真男人。（在家中有示範嗎？）有的，因為我跟臻臻、太太都是同床的，會教他很多事情，例如左手是左手、右手是右手。平時放假便會親子樂，還會找他們這些契爺、契媽岀來。」Hilary爆料：「有嗎？很少呢！」

珈其說：「通常新年、臻臻生日便約他們岀來，收利是、禮物。（現在多了契爸爸？）（岑望向Hilary）我不知道是不是，暫未收到利是，不過可當作是。」蜜運中的Hilary甜笑道：「一齊之後沒見過他們。」阿正隨即指：「重色輕友！」Hilary解釋：「不是。是因為他們5個很忙。」

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阿正謂：「我也想如Hilary般，肥腸過來！」Edan笑言：「穩定發展中。」肥昌說：「欣賞的。有些事情放在地底就算了。」阿正問：「甚麼地底？通常叫地下情，不是叫地底情。」珈其說：「他說收藏在地底好了。」

MIRROR開演唱會成為全城熱話，Edan表示：「未來會準備演唱會。」珈其問：「我們有飛嗎？」Edan回應：「當然有啦。」珈其說：「每人十張。」

另外，Jeffrey分享近況：「我還有數組戲要拍，開心的，Yeah！多謝上天給予我機會。」阿正笑言：「他今天算答得很完整。」

記者：梁樂欣、馮雪怡

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