【2022父親節】太古廣場禮品卡節日限定優惠 滿$1,500以上送$100點心現金券 休閒消費 15:41 2022/06/10 分享： 分享： 熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄 適逢父親節將至，太古廣場推出禮品卡節日限定優惠。優惠期只限6天，顧客凡於即日起至6月12 日、6月17日至6月19日，購買太古廣場禮品卡滿$1,500或以上，即送$100 Dim Sum Library現金券。 太古廣場禮品卡有不同面值選擇，由$500至$7500不等，適用於太古廣場內超過120間商戶，讓顧客與家人、摯友能隨心所欲地於各商店或餐廳使用。 禮品卡詳情 銷售地點︰太古廣場L2層禮賓櫃台（近 Burberry） 時間︰10am-10pm 記者︰黃依情 相關文章 【消費著數】將軍澳中心初夏感謝祭多重優惠 加推$1帶走電子潮物iPad+GoPro 今日 12:08 【消費著數】將軍澳中心初夏感謝祭多重優惠 加推$1帶走電子潮物iPad+GoPro 【商場優惠】將軍澳新都城中心夏日購物賞 滿$250儲印花換$100電影超市禮券 今日 12:51 【商場優惠】將軍澳新都城中心夏日購物賞 滿$250儲印花換$100電影超市禮券 【潮物速報】救世SAVEWO推出《反斗奇兵》3D超立體口罩 可愛巴斯光年胡迪翠絲$99盒 今日 15:12 【潮物速報】救世SAVEWO推出《反斗奇兵》3D超立體口罩 可愛巴斯光年胡迪翠絲$99盒 你可能感興趣 【消費著數】將軍澳中心初夏感謝祭多重優惠 加推$1帶走電子潮物iPad+GoPro 今日 12:08 【消費著數】將軍澳中心初夏感謝祭多重優惠 加推$1帶走電子潮物iPad+GoPro 【商場優惠】將軍澳新都城中心夏日購物賞 滿$250儲印花換$100電影超市禮券 今日 12:51 【商場優惠】將軍澳新都城中心夏日購物賞 滿$250儲印花換$100電影超市禮券 【潮物速報】救世SAVEWO推出《反斗奇兵》3D超立體口罩 可愛巴斯光年胡迪翠絲$99盒 今日 15:12 【潮物速報】救世SAVEWO推出《反斗奇兵》3D超立體口罩 可愛巴斯光年胡迪翠絲$99盒 著數優惠 太古廣場 Pacific Place 電子支付 美食 商場 商場活動 父親節 餐廳 點心