【2022父親節】太古廣場禮品卡節日限定優惠　滿$1,500以上送$100點心現金券

適逢父親節將至，太古廣場推出禮品卡節日限定優惠。優惠期只限6天，顧客凡於即日起至6月12 日、6月17日至6月19日，購買太古廣場禮品卡滿$1,500或以上，即送$100 Dim Sum Library現金券。

太古廣場禮品卡有不同面值選擇，由$500至$7500不等，適用於太古廣場內超過120間商戶，讓顧客與家人、摯友能隨心所欲地於各商店或餐廳使用。

禮品卡詳情

銷售地點︰太古廣場L2層禮賓櫃台（近 Burberry）

時間︰10am-10pm

記者︰黃依情