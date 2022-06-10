特首答問會上抄錄《定風波》　曾國衞有感而發？

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞。（陳國峰攝）

昨日特首答問會，是現屆特首林鄭月娥任內最後一次到立法會接受議員問答，政圈早料林鄭將發表臨別感言，不過，政制及內地事務局局長曾國衞似乎亦有感而發，被發現在問答會期間，一度拿出紙筆抄宋代文學家蘇軾的名篇《定風波》練字。

《定風波》被視為最能代表蘇軾曠達襟懷的作品，不少人喜歡引用此詞名句來表達心中情，猶記得，2017年時任中聯辦主任張曉明離開香港時，所引用的名句中，便有《定風波》的「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」

蘇軾寫下《定風波》時，是因「烏台詩案」而被貶謫至黃州後的第三個春天，詞中借在風雨中瀟灑徐行的舉動，展現了雖處逆境卻不畏、不頹、禍福不驚的倔強、曠達與灑脫。

如今曾國衞在港府換屆之際，在林鄭答問會上抄錄此詞，未知是想自寬，還是慰人。

▲ 曾國衞（右）2020年在聽取施政報告時打瞌睡。（資料圖片）

其實，曾國衞在2020年，首次以問責官員身份到立法會聽取特首宣讀施政報告時，亦因打瞌睡而被傳媒拍下，事後曾國衞稱不好意思，並解釋，自己當日是因服藥後較為困倦，又稱往常開會喜歡在會議期間不斷抄寫會議內容。

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