【學校疫情】學校錄106宗陽性呈報　荃灣心怡天地幼稚園共4名師生確診

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本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（10日）出席記者會，交代最新疫情。

張竹君表示，學校今日錄106宗陽性個案，涉及84名學生及22名教職員，分別來自93間學校。84名學生中，涉及14名幼稚園生、40名小學生、29名中學生及1名特殊學校生。22名教職員分別於9個在幼稚園、5個小學及8個在中學任職。其中32間學校過去7日有2宗或以上個案，大部分是散發個案，在不同班級。

另外，保良局林文燦英文小學4B班共3名學生確診、荃灣心怡天地幼稚園一個上午班13名師生中，有2名老師及2名學生確診、灣仔百普利小學5S班亦有2名學生及1名老師確診，均要停課一周。而已停課的蘇浙小學國際部小五R班就再多一名老師染疫。

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記者：黃小冰