【群組個案】多11宗疑感染BA.2.12.1個案　逾半源頭不明

▲ （陳國峰攝）

本港今（10日）增672宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會，交代最新疫情。

OmicronBA.2.12.1流入社區，張竹君表示，再多11人疑染BA.2.12.1，其中4個案與之前個案相關，包括一名居何文田ONE HOMANTIN10歲男童，及一名居太古城鄱陽閣40歲男子，他們的家人早前確診；其餘兩人是一對居和明苑和暉閣的夫婦，同大廈早前有確診個案。

其餘均為源頭不明，涉及一名居維景灣畔12座的49歲男子、居屯門恆順園的一家三口、居屯門中心大廈的47歲男子，居何文田邨適文樓的68女子，以及居灣仔高華大廈的33歲女子。本港累計有68宗BA.2.12.1本地個案。

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記者：黃小冰