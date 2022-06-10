【小食上大檯】Ivy So放下偶包放縱狂食　蘇雅琳爆經理人嫌COLLAR上鏡肥

▲ Ivy So自稱是COLLAR裡的「食量擔當」。

ViuTV推出全新節目《小食上大檯》請來取得法國烹飪國家五級證書的電台主持泰山擔任節目主持，每集加上一位美女搭檔，分別是鄭伊琪（浩南）、張紋嘉及沈殷怡，帶領觀眾走訪香港的大街小巷，了解不同港式小食的製作過程。

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在了解各樣小食的特式之後，主持人會帶上小食，拜訪一位駐港的米芝蓮主廚。

主廚們將用自己的經驗和創意，以街頭小食作為原材料，創作出一道可以放進餐廳菜單上的菜式。這些看似平凡，但卻長久受到大眾喜愛的美食，在米芝蓮主廚的創作，究竟會經歷怎樣的大逆轉？一班主持人又會怎樣重新經歷街頭小食的大變身？節目中會為大家一一展現。

今晚（6月10日）播出的《小食上大檯》第1集，泰山和浩南駕車帶大家周圍覓食，而今集的主角就是具有香港特色的港式滷味。

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Ivy So任神秘嘉賓

節目還找來神秘嘉賓COLLAR成員Ivy（蘇雅琳）齊齊試食馳名的港式滷味，Ivy放下偶像包袱，放縱狂食，還自稱是COLLAR裡的食量擔當。

Ivy透露自己最鍾意的食物是抹茶雪糕，失戀的時候會自己一個食過橋米線。

當談到控制體重的話題時，她大爆經理人阿Wing雖然口頭上很嚴格，又時常說COLLAR上鏡肥，但其實從未理會她們吃些什麼東西。