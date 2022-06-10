【潮物速報】Samsung便攜式迷你投影機　180度投射100吋電影級享受

▲ Samsung全新的便攜式投影器The Freestyle（$7,980），最適合蝸居及戶外露營用，甫推出已非常受歡迎。

早兩月疫情大爆發，市民重要娛樂之一的戲院被迫停業，惟有安心留家睇戲兼煲劇。加上Disney+去年登陸香港，在家收睇串流影片近年成為大熱。但無奈電視尺寸及位置有限，想全天候在客廳、睡房中有更佳的視覺享受，不少人會考慮添置部投影機。

最近Samsung及ViewSonic分別推出一細一大的全新LED投影機，無論是蝸居或千呎大屋都適合，自製100吋私人影院，就算居家也能有震撼的電影級體驗。

蝸居露營輕巧型 Samsung The Freestyle

Netflix、Disney+等串流影音平台近年火速冒起，令煲劇不再局限於電視熒幕內，只要拿起手機、平板或電腦，隨時隨地想睇即睇。雖然電子產品勝在夠方便，但仍有不少戲迷可能會嫌屏幕尺寸太細，不能認真欣賞有型Oppa或是荷里活電影級特技，有點到喉唔到肺。

為滿足一眾煲劇精的需求，Samsung早前推出了全新便攜式娛樂裝置The Freestyle，一機多用，可作投影機、智能喇叭及氣氛燈使用，加上機身夠的式輕巧，僅重830克，即兩罐汽水相若的重量，無論是家用或是帶去車中泊、露營、開Party等都適合，更於兩度預售中極速售罄。

自動修正畫面

一般用家可能會被投影機的設置嚇怕，單是調校投射角度或清晰度，動輒要花上數十分鐘時間。但The Freestyle就有別於普遍方方正正的投影機，可謂是針對新手而設，純白色的圓柱外形時尚簡約，機身控制鍵不多，或可以附設的遙控控制，甚至透過內置的語音助手Samsung Bixby，以英文聲控，辨識度不俗，操作算非常簡單。

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新機一大賣點是備有多重自動修正影像功能，包括自動水平調、梯形修正及對焦，就算放在凹凸不平的草地或軟綿綿的床褥上，系統都會立即修正。

實試過將機身放在不同材質的介面上，只需幾秒，投影器就能將不規則及不平衡的畫面，調整至水平四正的矩形，惟清晰度方面未至於百分百準確，建議可配合手動fine tune，令畫面細節更銳利。

機身設有多角度支架，投射角度更達180度，無論是桌面、地板、牆壁，甚至天花板，都能清晰投影。

畫面尺寸方面，在毋須任何額外配置屏幕下，可由最少距離0.8米投射30吋，以至距離2.7米投射100吋特大畫面，並且配備智能牆身顏色校對功能，可因應牆身深淺色自動優化影像色彩。

兼容氣氛燈功能

這部投影器是獲多個OTT串流媒體認證的娛樂裝置，預設內置程式包括有YouTube、Netflix、Disney+及Prime Video，支援1080p全高清解像度、PurColor純淨色彩技術及HDR 10。

用家亦可於Google Play下載安裝其他App，同時內置了AirPlay 2鏡射功能，能對應投射Android及iOS手機中的相片、影片等。喜歡打機的朋友，亦可透過機身的micro HDMI接頭連接Nintendo Switch或PS5等，投射大芒打機，加上有360度智能揚聲器，令逼真度大大提高。

除有投影功能外，The Freestyle亦內置了多款動態及靜態氣氛燈、稜鏡及場景選項等，在各類型Party中變身做特別燈效，增加氣氛。而愛露營的用家，更可預備最少50W/20V的外置充電池，將投影器當成是戶外電影院，甚至是充滿格調的露營燈，一機多用夠方便。

高階投影之選︰ViewSonic X1000-4K

若然用家對投影畫質有再高一點要求的話，不妨考慮一下ViewSonic最新推出的超短焦LED投影機X1000-4K，搭載了4K HDR超高解像度及0.25超短焦投射比，只需38cm短距離就能投射出100吋特大4K畫面。

新機亦搭載了第二代LED技術、125% Rec709劇院級色彩、Cinema SuperColor炫彩調校技術，使用壽命更長達30,000小時。

除畫質一流外，X1000-4K更內置了40W的Harman Kardon Soundbar，令影片聲效更立體震撼，亦可作為藍牙Soundbar使用，或是連結重低音喇叭變成2.1音響系統。

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用家可用類似Google Play的內置Aptoide商店，下載串流影音App煲劇睇戲，或以USB Type-C連接電腦或HDMI綫連接電腦、電視機頂盒等。

實試過後，投影的4K畫質效果確實出色，近距離就有相當震撼的100吋超高清畫面。但用家要有心理準備，X1000-4K是有一定「分量」，皆因機身淨重已近9.5kg，設計並非用於便攜式，或許用來代替電視更適合。

記者︰黃依情