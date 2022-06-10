【偏心父母】爸爸偏心明星細女致大女怨恨妹妹　鄧藹霖︰最後每個子女都成為受害人

▲ 有父母偏心細女，大女卻備受冷落，令姊妹感情不和。

不止一次聽過妹妹感慨地說︰「唉！其他人對我冷嘲熱諷，我完全受得起，但當嗰個人係你嘅家姐嘅話，心就係痛！」

這麼多年來，這兩姊妹儼如陌路人，從來沒有往來，偶爾於家庭聚會中相見，姊妹都是緊抿着嘴，冷眼相看，不欲跟妹妹傾談。即使是話匣子打開了，姊姊對妹妹的每句話都是語中帶刺的，聽着滿不是味兒，惟有避之則吉，妹妹深諳這個姊姊是不好惹呀！

凡事總是有因有果的，我問妹妹為何姊妹關係會弄至如此惡劣，她卻搔着頭，一副摸不着頭腦的表情，說道︰「我都想知道點解佢咁憎我，佢對其他兄弟姊妹都唔係咁。」

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疑團終於打開了！近日姊姊向人吐出了憋在心底超過半個世紀的陰鬱︰

「我阿爸好偏心！佢只係錫阿妹，眼尾都唔會望我。阿妹從小享有特權，全家人都要遷就佢，有次我不忿地走去問佢，點解我唔可以得到阿妹享受嘅嘢，阿爸竟然話，因為阿妹係明星，你就乜嘢都唔係！」

可以想像姊姊說這番話時，是眼泛淚光的，也可以準確忖量姊姊當年承受的傷害是何等切膚之痛，即使已屆花甲之年，爸爸當年那冰冷無情的聲音，仍然像鬼魅般在耳邊響起。姊姊將積累一生的怨恨轉移到妹妹身上，那是完全可以理解的。

若然父母偏心，對待子女不公平，那麼最後每個子女都會成為受害人呀！

全文刊登《香港經濟日報》，原題為「姊妹都是受害人」

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