【育兒心得】子女抱怨學興趣辛苦爸媽即放棄　鋼琴教師：尊重孩子不等同放縱

▲ 孩子若嫌辛苦輕易放棄，父母有責任引導孩子堅持。

除了學業成績，近年不少家長亦著重子女課外興趣，不過小孩子學興趣，難免經常半途而廢。鋼琴教師兼專欄作家劉愷鋒Jacky近日在Facebook撰文，講述一則故事，故事中的小孩先後學鋼琴、跆拳道和唱歌，但都因太辛苦而放棄。10年後，孩子長大參加聖誕音樂晚會才發現自己沒有一樣學得像樣的才藝。劉愷鋒評論道：「做事不專心、三分鐘熱度是每個孩子的天性，但無論學什麼都貴在堅持。尊重孩子並不等同於放縱」。

他又強調「聰明的父母，絕不會以愛之名，放任孩子三天打魚兩天曬網的學習態度。人生最可怕的敵人，就是沒有堅強的信念」；並反問，「如果從小父母就不幫助孩子塑造這樣的信念，那長大後，誰還能幫他呢？」

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劉愷鋒在Facebook以【媽媽，我不想去學鋼琴了...... 】為題撰文。文章開篇便是父母和子女，在數個時空之中的多段對話。

孩子：媽媽我不想去學鋼琴了！父母：為什麼？

孩子：因為每天都得練習，太累太枯燥了！我想去學跆拳道！

父母：好！那不去學鋼琴了，學跆拳道！只要你喜歡。

一個月後……

孩子：媽媽，我不想學跆拳道了，

父母：為什麼？

孩子：因為跆拳道太苦了，我想去學唱歌！

父母：好，你不願意逼你也學不會，那就去學唱歌！

又過了一個月後……

孩子：媽媽，我不要去學唱歌了！

父母：這次又是什麼原因呢？

孩子：唱的嗓子都啞了，我想出去玩。

父母：………隨便你吧，這個年齡就是玩的年齡，現在的孩子都太累了！

十年後……

老師：我們這次聖誕音樂晚會，每個人都要報 名參加表演一個節目！

孩子：…老師，我好像什麼都不會，也不擅長！

老師：你平常有學什麼才藝嗎?

孩子：有……但是沒有一樣學得像樣。

父母：兒子，你們學校這次音樂晚會很精彩，你為什麼不報個節目呢？

孩子：音樂細胞不好，體育也不好，文武都不 全。像我這樣怎麼上台呀？爸媽，你們咋就沒有給我培養個興趣愛好啥的呢？

父母：我們給你報過名了！是你自己不願學， 放棄了！

孩子：……我當時還小，什麼都不懂，你們那個 時候為什麼就不讓我堅持呢！

父母：因為我們太疼愛你了，你想做什麼我們 都尊重你的意願，對不起孩子！

孩子：既然是因為太疼愛我，那為什麼你們還 要說對不起呢？

父母：...........(我們無言以對)

劉愷鋒指出，做事不專心、三分鐘熱度是孩子的天性，但學習貴在堅持，「我們成年人尚且需要時不時的監督鞭策，何況還在懵懂期的小孩子呢？」

他又評論道：

聰明的父母，絕不會以愛之名，放任孩子“三天打魚兩天曬網”的學習態度。人生最可怕的敵人，就是沒有堅強的信念。如果從小父母就不幫助孩子塑造這樣的信念，那長大後，誰還能幫他呢？

對於學琴，他就建議，家長如果態度堅定，「像對待學業一樣的對待孩子學琴」，便會透過各種方式引導孩子，「如果在他想要放棄的時候推他一把，多陪伴一些，多鼓勵一下，多數小朋友都能堅持學下去。」他亦表示，希望每位家長都能借助藝術的力量，並以陪伴者的姿態站在孩子身邊，相互鼓勵，相攜前行！

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內容獲「Jacky Lau Pianist」授權轉載。

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責任編輯：王明芳