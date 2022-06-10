【折扣優惠】新渡輪推長洲往中環清晨航班8折優惠　下周一開始

▲ 新渡輪推長洲往中環清晨航班8折優惠，由周一開始。（資料圖片）

新渡輪今日（10日）宣布，為積極鼓勵乘客提早出門以趕及上學上班時間，新渡輪推出長洲往中環航線「清晨航班折扣優惠」，提供8折優惠。

新渡輪指，隨著學校面授課堂陸續恢復，早上6時20分由長洲開往中環的航班出現了適應期的客量上升情況而清晨航班則有剩餘載客量。故此，新渡輪會於這段過渡期向乘客提供折扣優惠，鼓勵乘客提早出門。

市民凡於6月13日至7月15日期間的星期一至星期五(公眾假期除外)，乘搭早上5時50分由長洲開往中環的普通渡輪，憑成人八達通繳付普通客位或豪華客位之正價船費入閘，即可享有8折優惠。折扣後之船費普通客位為11.4元；豪華客位為17.8元，而持優惠票種者則不適用。

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責任編輯：李榮忠