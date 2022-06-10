【精神健康】電車舉辦多個活動盼助市民放鬆心情　首推電車行走聲ASMR

▲ 電車將於彩通色彩研究所合作，推出「樂活電車」（Wellness Tram）。（香港電車提供）

香港電車與新生精神康復會、彩通色彩研究所、人際輔導中心等機構合作推出多項活動，希望市民大眾可在繁囂喧鬧的城市中放慢腳步，透過「叮叮」放鬆心情。

其中電車將於彩通色彩研究所合作，推出「樂活電車」（Wellness Tram），電車將換上由6種柔和色彩勾勒出「新衣」，有如「城市中的綠洲」。6種寓意健康的和幸福的色彩，分別為：

PANTONE 13-1513 Gossamer Pink（紗飄粉紅）- 平和、同理心

PANTONE 12-4401 Spun Sugar（紡紗藍）- 輕快、心曠神怡

PANTONE 13-3805 Orchid Hush（謐紫蘭）- 靈敏、體貼

PANTONE 13-1023 Peach Fuzz（霧絨桃）- 養育、撫慰

PANTONE 11-0622 Yellow Iris（黄菖蒲）- 放鬆、喜樂

PANTONE 13-6110 Mist Green（霧釉綠）- 清爽、復甦

近年興起ASMR，即自發性知覺神經反應，透過影片或聲音令身體的感官產生愉悅感。香港電車亦與聲音工程師及環境錄音師AK Kan和Peter Wong Tsz Kin合作，為官方首條紀錄電車在城巿中行走的聲音，可按此聆聽。

電車將與心旅Wellness Travellers於6月28日結合靜觀活動舉行工作坊，詳情即於社交平台Instagram公布。香港電車亦會與人際輔導中心合作推出表達藝術治療工作坊，由註冊表達藝術治療師以表達藝術帶領參加者坐上電車遊走鬧市，過程中可聆聽自己的心聲，找回內心的平靜，有關活動將於7月6日舉行，報名詳情可按此瀏覽。



另外，香港電車邀請到Animal Flow（即模仿不同動物形態達至全身鍛練）的教練Tracy，講解如何利用短短的乘車時間，以簡單的伸展方式緩和疲勞。

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責任編輯：黃悅晴