  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (週五) 17:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【刑事毀壞】涉多區噴上逾200個六四字樣塗鴉　4人被捕

社會 16:35 2022/06/10

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(資料圖片)

警方今日（10日）表示，涉多區噴上逾200個六四塗鴉，4人被捕。警方稱為關於六四字樣的塗鴉。

警方指，上周五接獲多名市民報案，指發現荃灣區內多處公共設施被噴上塗鴉。警員接報到場，在區內多個地點發現共53個相同的塗鴉；警方其後在6月4日亦分別在黃大仙區、旺角區、深水埗區及油麻地區內多個地點發現共約190個相同的塗鴉。案件列刑事毀壞，交由荃灣警區重案組接手調查。

警員經深入調查及情報分析後，在6月4日至昨日期間展開行動，在荃灣區、黃大仙區、旺角區及將軍澳區拘捕2名本地男子及2名本地女子，年齡介乎21至22歲，涉嫌刑事毀壞。行動中檢獲45罐噴漆、2個噴漆模板及一批懷疑為被捕人犯案時身穿的衣物。4名被捕人當中，該名21歲本地男子及該名21歲本地女子已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。另外2名被捕人現正被扣留調查。

警方重申會全力追查有關案件，市民切勿心存僥倖以身試法。警方亦提醒市民，刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【槍擊案】中環雲咸街開槍案至少3人傷　警拘3人
今日 09:02
【槍擊案】中環雲咸街開槍案至少3人傷　警拘3人
【天氣不穩】明日間中有狂風雷暴雨勢有時頗大　下周二起一連4日多雲有驟雨
今日 09:29
【天氣不穩】明日間中有狂風雷暴雨勢有時頗大　下周二起一連4日多雲有驟雨
【雷雨襲港】天文台：全港過去兩日錄得2926次雲對地閃電及10885次雲間閃電
今日 10:36
【雷雨襲港】天文台：全港過去兩日錄得2926次雲對地閃電及10885次雲間閃電
【槍擊案】中環雲咸街開槍案涉2幫派鬥爭　半自動手槍至今未尋回
今日 14:49
【槍擊案】中環雲咸街開槍案涉2幫派鬥爭　半自動手槍至今未尋回
【網媒停運】傳真社宣布即日起停止運作　將按既定程序遣散員工
今日 15:34
【網媒停運】傳真社宣布即日起停止運作　將按既定程序遣散員工
【第五波疫情】今日新增672宗感染個案　59宗屬輸入個案【不斷更新】
今日 16:25
【第五波疫情】今日新增672宗感染個案　59宗屬輸入個案【不斷更新】

你可能感興趣

【槍擊案】中環雲咸街開槍案至少3人傷　警拘3人
今日 09:02
【槍擊案】中環雲咸街開槍案至少3人傷　警拘3人
【天氣不穩】明日間中有狂風雷暴雨勢有時頗大　下周二起一連4日多雲有驟雨
今日 09:29
【天氣不穩】明日間中有狂風雷暴雨勢有時頗大　下周二起一連4日多雲有驟雨
【雷雨襲港】天文台：全港過去兩日錄得2926次雲對地閃電及10885次雲間閃電
今日 10:36
【雷雨襲港】天文台：全港過去兩日錄得2926次雲對地閃電及10885次雲間閃電
罪案 深水埗區 荃灣區 黃大仙區 黃大仙 荃灣 六四事件 深水埗 油麻地 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【好人好事】單親爸遇女兒初來經廁所外尷尬求助　幸獲善心人教用衛生巾解困
16:09 2022/06/09
【好人好事】單親爸遇女兒初來經廁所外尷尬求助　幸獲善心人教用衛生巾解困
【星二代】王敏德女兒9月與同性戀人結婚　王曼喜初坦承性取向與媽媽冷戰3個月
11:48 2022/06/09
【星二代】王敏德女兒9月與同性戀人結婚　王曼喜初坦承性取向與媽媽冷戰3個月
【尋人記II】方東昇童年讀聖公會主風小學　中大一級榮譽畢業精通7種語言
17:47 2022/06/09
【尋人記II】方東昇童年讀聖公會主風小學　中大一級榮譽畢業精通7種語言