【刑事毀壞】涉多區噴上逾200個六四字樣塗鴉　4人被捕

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警方今日（10日）表示，涉多區噴上逾200個六四塗鴉，4人被捕。警方稱為關於六四字樣的塗鴉。

警方指，上周五接獲多名市民報案，指發現荃灣區內多處公共設施被噴上塗鴉。警員接報到場，在區內多個地點發現共53個相同的塗鴉；警方其後在6月4日亦分別在黃大仙區、旺角區、深水埗區及油麻地區內多個地點發現共約190個相同的塗鴉。案件列刑事毀壞，交由荃灣警區重案組接手調查。



警員經深入調查及情報分析後，在6月4日至昨日期間展開行動，在荃灣區、黃大仙區、旺角區及將軍澳區拘捕2名本地男子及2名本地女子，年齡介乎21至22歲，涉嫌刑事毀壞。行動中檢獲45罐噴漆、2個噴漆模板及一批懷疑為被捕人犯案時身穿的衣物。4名被捕人當中，該名21歲本地男子及該名21歲本地女子已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。另外2名被捕人現正被扣留調查。



警方重申會全力追查有關案件，市民切勿心存僥倖以身試法。警方亦提醒市民，刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年。

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責任編輯：余思嵐