【育兒心得】高小單親男生失戀茶飯不思 EstherChu：他們需要的是陪伴

▲ 男生想找一個人聽自己傾訴，渴望被愛。

和幾位少女玩board game，有這條題目：「如果你父母在你就讀的學校當老師，你會覺得怎樣？」

他們嘩啦嘩啦地回答：「我會好懷疑囉，我阿爸阿媽點會係教師嘅材料？佢教我都教唔掂啦，冇可能吧！」隨即哈哈大笑。

「有啲唔想囉，唔使要成日對住啩！」這位「媽寶」顯然有點嫌棄。

但其中一個妹妹卻認真地沉思著，然後徐徐的說：「我會好興奮………！」

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突然全場安靜、且有點驚奇！「每天能夠有咁多時間可以見到阿爸阿媽，你話幾好呢！」

原來這位少女從小在不同的寄養家庭長大，親生父母從沒有照顧過她，所以年紀少少已經有好多男朋友仔。她要的並非愛情，而是有人時常愛陪伴她。

曾認識這位嫲嫲，她獨力湊大孫仔，因為孫仔出世後不久，她的新抱隨另一個男人離開，再沒有回來了，剩下兒子努力揾食，嫲嫲幫忙兒子照顧孫仔。

可能她知道我經常和青少年接觸，於是帶着孫仔來找我說：「可唔可以幫我開解吓孫仔，佢最近好唔開心，又唔食飯，因為佢個女朋友好耐唔同佢傾偈，完全唔睬佢。」

我無奈地看着正在遠處公園憂鬱地坐着的孫仔，他準備升中，年齡才剛剛踏入雙位數字，和仍然整天黏着我的小兒差不多大，卻已經有愛情的煩惱了！

其實我明白的，他和我認識那位寄養家庭長大的少女一樣，都是想找一個人聽自己傾訴，渴望被愛。這是每個孩子的基本需要，也是每個父母需要為孩子付出的。

由於我做青年工作，所以很多人會問我「中學生應否談戀愛」這些問題，其實我很怕作出回應，因為我認為不是應否的問題，而是討論這個題目之前，要了解「父母有否拋棄自己的子女？」「有否花時間專注及回應孩子的需要？」「有否陪伴孩子成長？」

如果父母沒有恆常地對子女表達欣賞和愛護，他們在家得不到愛，當然會愈早往外追求啦！其實和夫妻關係也是同樣道理。所以，這並非是學生應否談戀愛的問題，而是學生在家有否感到被愛的問題。

當父母給予孩子有足夠的安全、信任和愛。子女對戀愛的態度也會較正面和健康，他們不會隨便在別人身上索取愛，而是付出他們在家裏學習和接受過的愛。

懂得付出愛，便是成熟的行為，是幸福關係的指標。

成熟的人便適合談戀愛了！