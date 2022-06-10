【潮物速報】任天堂Switch首款香港配音遊戲　跟《蠟筆小新》去熊本鄉村放暑假

▲ 《蠟筆小新 我與博士的暑假－永不結束的七日之旅－》（$368）上月推出，是以《蠟筆小新》做主角，亦是《我的暑假》系列的延續篇，是非常治癒的遊戲。

雖然今年「暑假」提早放了，但踏入炎夏，總讓人有一絲絲懶洋洋的感覺。日本人氣漫畫《蠟筆小新》最近在任天堂Switch平台上，推出了一款以暑假為主題的冒險遊戲，還首次邀得香港《蠟筆小新》動畫版配音員聲演一眾主角，逼真又搞鬼。縱然暑假已過，但不妨跟小新再放多次，一起度過難忘的7日之旅。

七、八十後的機迷，相信對PlayStation平台專屬經典遊戲《我的暑假》（ぼくのなつやすみ）絕不陌生。這款於2000年首次發布的冒險遊戲，10年間就推出了4代。

玩家要扮演10歲主角ボクくん（我），在暑假的一個月裏，離開煩囂城市到鄉郊親戚家中度假，期間要捕捉昆蟲、釣魚、探險等，盡情享受鄉村自然景色，是一款自由度甚高兼且是治癒級的遊戲。

▲ 每天早上，小新都會與鎮上的居民及家人一起做早操。

不過於2009年推出第四集《我的暑假4瀨戶內少年偵探團「我與秘密地圖」》後，就再沒新作推出。但「暑假」迷毋須失落，皆因在上月推出的任天堂Switch遊戲《蠟筆小新：我與博士的暑假－永不結束的七日之旅－》（後稱：《我與博士的暑假》），就打正旗號是《我的暑假》系列的延續篇。

經典PS遊戲續作

這款生活模擬遊戲，是由過去一直打造《我的暑假》系列遊戲的日本製作人綾和部操刀製作，結合了其玩法特徵，再crossover人氣漫畫《蠟筆小新》裏的一眾角色，讓人有種似曾相識的感覺，小新迷自然不可錯過。

而《我與博士的暑假》更是任天堂Switch中，首款搭載了粵語配音的遊戲，中文版的配音部分，就特別請來香港《蠟筆小新》動畫版聲優聲演，例如有配小新的王慧珠、配美冴的譚淑英、配廣志的黃志明等，還不乏小新一貫搞鬼抵死的對白，令玩家在打機時更有親切感。

▲ 在選單上，有小新最愛的動感超人、朱古力餅乾等，手繪地圖風格也很可愛。

故事講述小新爸爸廣志到九州出差，所以野原家決定前往熊本的阿素，在美冴兒時玩伴代代子的家寄宿7日。

前往阿素途中，他們在熊本車站遇見位奇怪的伯伯，並給了他發明的神奇相機小新試用。小新拿着相機在阿素美麗的山林田地穿梭，某晚突然重遇那位伯伯，以及一隻巨大恐龍，自此展開一連串不可思議的怪事。

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做記者跑新聞賺零用

遊戲中玩家需要扮演小新，在阿素以捕蟲網捕捉春日部沒有的昆蟲，並以魚竿釣些稀有魚類，填滿生物圖鑑。小新更會做暑期工，擔任當地新聞社的兒童記者，報道鎮上發生的大小事，他所編寫的新聞會被張貼在告示板上，目標是增加報紙Page View。

其餘小任務還包括為鎮上的食堂、咖喱店及咖啡店、超市等做跑腿，收集告示板上的食材或種菜，以獲得零用錢。

▲ 在霧島商店中購買朱古力餅乾後，可獲得在恐龍對戰中的恐龍卡片，每種恐龍強度及招式都不同。

試玩過這款《我與博士的暑假》，當中的粵語配音的確夠生動，猶如在電視看其卡通片般，極具氣氛。但畢竟這是款適合小朋友玩的遊戲，當中的捉蟲或釣魚，甚至是跑新聞等mission，都幾乎沒有難度，大人們別奢望會有大挑戰性，不過其治癒感就十足，收工時輕輕鬆鬆玩一晚，尋回兒時回憶也不錯。

跟《屁屁偵探》解謎推理

【同場加映】大受小朋友歡迎的兒童繪本《屁屁偵探》，今年8月亦會登上Switch，變身推理冒險遊戲《屁屁偵探－噗噗－未來的名偵探登場》。

由原作者監修的遊戲原創故事，講述某晚怪盜U偷走了博物館的貴重藝術品，玩家會扮演屁屁偵探事務所中的見習偵探，與助手布朗及汪汪警察局等一行人，解決多宗疑難案件。

▲ 解謎推理遊戲《屁屁偵探－噗噗－未來的名偵探登場》（$368），將於8月11日推出。

玩家要透過查問街上的人及拍照來收集證據，屁屁偵探會再根據情報內容，提出相關問題，順利回答後，犯人的形象會慢慢出現。

遊戲中亦包含與原作及動畫中出現的迷宮遊戲，有多種玩法，粉絲必入手。中文版更有台灣國語配音，最啱小朋友動動腦筋。

《瑪利歐》全新爆球競技

即將於6月10日發售的《瑪利歐激戰前鋒：戰鬥聯賽》，是繼Wii的《瑪利歐激戰前鋒Charged》後久違15年推出的續作，亦是系列中首款中文化遊戲。遊戲融合了格鬥技及足球，是款規則全無的「爆球」競技運動。

▲ 《瑪利歐激戰前鋒：戰鬥聯賽》（$429）是款刺激度十足的「爆球」競技運動，於周五開始發售。

在5對5戰鬥的爆球運動中，玩家可用手拿球，以拳擊及踢擊撞飛對手，或是使用道具將對手連同場地一起爆破，一般足球場上不可能出現的玩法，在遊戲中都可用到。每台主機可供兩隊共8人遊玩，亦可進行綫上自由對戰模式，與全球玩家隨機對戰。

記者︰黃依情