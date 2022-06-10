【上車資訊】公屋聯會倡住公屋凶宅逾一年可獲綠表資格　或成申購綠置居捷徑

▲ 上期「凶宅」名單包括映葵樓低層單位。（資料圖片）

「特快公屋編配計劃2022」將於今年秋季接受申請，今年除可選擇入住「凶宅」外，亦可認購164伙青衣青富苑「蚊型戶」。為加快公屋流轉，減少單位空置，公屋聯會建議，放寬入住「不受歡迎公屋」3年內不能享綠表資格的限制。

現時透過「特快公屋編配租賃計劃」自選單位的公屋申請者，在首次租約生效日期起計3年內，不可以綠表申購居屋或綠置居。

為加快空置公屋單位，甚至「凶宅」流轉，公屋聯會建議放寬有關限制，讓透過「特快公屋編配租賃計劃」自選單位的公屋申請者，在免租期結束後一年，便可獲綠表資格。

另外，亦建議針對一些不受歡迎的公屋單位，在租金減免上再延長免租期。

「特快公屋編配計劃」以自選單位形式進行，於計劃中可供揀選的單位大部分是「不受歡迎公屋單位」。申請者在揀選單位時，並沒有地區限制，惟須依據其公屋申請的認可家庭人數，並按個別單位的編配標準，在可供揀選單位名單中，自行揀選單位。

翻查記錄，「特快公屋編配計劃2021」錄6.08萬宗申請，首批推出1,426個單位，涉及有人曾意外身亡、自殺、自然身故、遭追債等。當中包括至少8伙，以前曾捲入兇殺案；427呎的單位，月租可低至3,606元。

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記者：陳梓蔚