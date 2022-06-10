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【虛假紀錄】涉出示虛假「安心出行」紀錄　無業男被控企圖誤導警員

社會 16:42 2022/06/10

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(資料圖片)

18歲無業男涉於去年在旺角一間遊戲中心內，出示虛假「安心出行」到訪紀錄，被控1項企圖誤導警務人員罪。案件今（10日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官應辯方要求，將案件押後至7月15日再訊，以待辯方索取文件，被告獲准以2,000元保釋候訊。

涉案被告蕭尚軒（18歲，無業）被控1項企圖誤導警務人員罪。控罪指，被告涉於2021年12月10日，在香港旺角豉油街60-104號1樓「Smart Game」內提供虛假資料，即虛假「安心出行」應用程式編製出的1項虛假到訪紀錄，看來已遵守香港法例599F章第9AA(1)條，而實情是沒有遵守相關條例，以企圖誤導警務人員。

被告今暫毋須答辯，辯方申請案件押後，以索取文件。辯方亦為被告作保釋申請，控方沒有反對。裁判官遂將案件押後至7月15日再訊，被告獲准以2,000元保釋候訊。

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記者：梁錦麟

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